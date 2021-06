LIVE WK judo: Matthias Casse naar finale, ribblessure houdt Chouchi uit herkansingen

14:42 14 uur 42. De kampen voor de medailles staan vanaf 17 u geprogrammeerd in Boedapest. De finale van Casse in de klasse tot 81 kilogram is de 6e kamp. Tot straks. . De kampen voor de medailles staan vanaf 17 u geprogrammeerd in Boedapest. De finale van Casse in de klasse tot 81 kilogram is de 6e kamp. Tot straks.

Matthias Casse pakt het tactisch heel goed aan tegen de onvoorspelbare Boltabojev (WR-7). Hij houdt de Oezbeek goed af en neemt halverwege de kamp het initiatief over. Met een goeie worp scoort onze landgenoot een waza-ari. Boltabojev ontsnapt nog een paar keer aan een ippon en kan in de slotminuut Casse niet meer echt bedreigen. Casse is al zeker van een zilveren medaille en kampt straks voor goud tegen de Georgiër Tato Grigalasjvili (WR-4), die schakelde Chouchi uit.

Casse scoort een waza-ari en probeert een armklem, maar dat laatste mislukt. Casse op voorsprong.

Nog iets meer dan een minuut in de kamp, nog geen score op het bord.

Nu is het aan Casse in zijn halve finale tegen de Oezbeek Boltabojev. Die laatste is op dreef vandaag in Boedapest.

Sami Chouchi gooit de handdoek op de tatami. Onze landgenoot heeft te veel last van een ribblessure en laat verstek gaan in de herkansingen. Hij legt zo beslag op de 7e plaats. Uit een onderzoek bleek dat Chouchi geen ribbreuk heeft.

Matthias Casse haalt de halve finales. In een zware kamp tegen de Japanner Fujiwara komt er geen enkele score op het bord. Casse was er paar keer dicht bij met een offerworp en een armklem. Beiden gaan met 2 bestraffingen de verlengingen in. Een extra straf zou het einde betekenen en omdat Casse het initiatief neemt met enkele aanvallen is Fujiwara de klos. Casse is al zeker dat hij minstens voor het brons mag kampen.

Casse kan in zijn kwartfinale geen afstand nemen van de Japanner Fujiwara. De kamp gaat weer naar verlengingen en een golden score.

In zijn kwartfinale is Sami Chouchi kansloos tegen Europees kampioen Tato Grigalasjvili. Grigalasjvili (WR-4) zette Chouchi meteen onder de druk en dat kostte onze landgenoot een bestraffing. Na anderhalve minuut lag Chouchi met zijn rug op de tatami na een geweldige beweging van de Georgiër. Chouchi heeft zich duidelijk pijn gedaan aan zijn ribben en wordt getroost door Grigalasjvili. Hopelijk heeft hij daar straks geen last van in de herkansingen. Als Chouchi die wint, dan kampt hij nog voor de bronzen medaille.

Matthias Casse heeft het goede voorbeeld van Sami Chouchi gevolgd. Casse kwam tegen de Braziliaan Santos niet in de problemen en maakte het knap af met een gecombineerde aanval en worp halverwege de kamp: ippon. Onze landgenoot is er duidelijk blij mee: hij balt zijn vuist na de geslaagde worp. Zijn tegenstander wordt de Japanner Sotaro Fujiware (WR-18).



Na een titanengevecht tegen de Bulgaar Ivanov (WR-13) heeft Sami Chouchi zich geplaatst voor de kwartfinales. Onze landgenoot lag de hele kamp een beetje onder tegen de sterke Ivanov, maar een knappe worp levert hem waza-ari op en een golden score. Nu wacht de Georgiër Grigalasjvili (WR-4).

Casse heeft al twee kampen met verlengingen achter de rug, hopelijk breekt dat onze landgenoot niet zuur op in de loop van de dag. De klasse tot 81 kilogram is de zwaarst bezette klasse met 77 deelnemers. Als Casse wereldkampioen wil worden, dan moet hij 6 kampen winnen, Chouchi zelfs 7.

Matthias Casse heeft de 1/8e finales bereikt. De nummer 1 van de wereld moest wel verlengingen afwerken tegen de Hongaar Toth. Casse kwam paar keer dicht bij een score met een schouderworp, maar Toth draaide zich er telkens net uit. Na iets meer dan een minuut in de verlengingen krijgt de Hongaar zijn derde bestraffing en is de kamp afgelopen. Sami Chouchi had minder moeite om zijn kamp in de derde ronde winnend af te sluiten. Tegen Gandia uit Puerto Rico scoorde hij snel met een waza-ari en maakte hij de tijd daarna op controle vol. De 2 Belgen naar de 1/8e finales.