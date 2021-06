LIVE WK judo: Matthias Casse in kwartfinale, Sami Chouchi naar herkansingen

13:33 13 uur 33. Chouchi naar herkansingen. In zijn kwartfinale is Sami Chouchi kansloos tegen Europees kampioen Tato Grigalasjvili. Grigalasjvili (WR-4) zette Chouchi meteen onder de druk en dat kostte onze landgenoot een bestraffing. Na anderhalve minuut lag Chouchi met zijn rug op de tatami na een geweldige beweging van de Georgiër. Chouchi heeft zich duidelijk pijn gedaan aan zijn ribben en wordt getroost door Grigalasjvili. Hopelijk heeft hij daar straks geen last van in de herkansingen. Als Chouchi die wint, dan kampt hij nog voor de bronzen medaille. . Chouchi naar herkansingen In zijn kwartfinale is Sami Chouchi kansloos tegen Europees kampioen Tato Grigalasjvili. Grigalasjvili (WR-4) zette Chouchi meteen onder de druk en dat kostte onze landgenoot een bestraffing. Na anderhalve minuut lag Chouchi met zijn rug op de tatami na een geweldige beweging van de Georgiër. Chouchi heeft zich duidelijk pijn gedaan aan zijn ribben en wordt getroost door Grigalasjvili. Hopelijk heeft hij daar straks geen last van in de herkansingen. Als Chouchi die wint, dan kampt hij nog voor de bronzen medaille.

13:09 13 uur 09. Twee Belgen naar kwartfinales. Matthias Casse heeft het goede voorbeeld van Sami Chouchi gevolgd. Casse kwam tegen de Braziliaan Santos niet in de problemen en maakte het knap af met een gecombineerde aanval en worp halverwege de kamp: ippon. Onze landgenoot is er duidelijk blij mee: hij balt zijn vuist na de geslaagde worp. Zijn tegenstander wordt de Japanner Sotaro Fujiware (WR-18).



13:06 13 uur 06. Chouchi naar kwartfinales. Na een titanengevecht tegen de Bulgaar Ivanov (WR-13) heeft Sami Chouchi zich geplaatst voor de kwartfinales. Onze landgenoot lag de hele kamp een beetje onder tegen de sterke Ivanov, maar een knappe worp levert hem waza-ari op en een golden score. Nu wacht de Georgiër Grigalasjvili (WR-4).

12:49 12 uur 49. Casse heeft al twee kampen met verlengingen achter de rug, hopelijk breekt dat onze landgenoot niet zuur op in de loop van de dag. De klasse tot 81 kilogram is de zwaarst bezette klasse met 77 deelnemers. Als Casse wereldkampioen wil worden, dan moet hij 6 kampen winnen, Chouchi zelfs 7. . Casse heeft al twee kampen met verlengingen achter de rug, hopelijk breekt dat onze landgenoot niet zuur op in de loop van de dag. De klasse tot 81 kilogram is de zwaarst bezette klasse met 77 deelnemers. Als Casse wereldkampioen wil worden, dan moet hij 6 kampen winnen, Chouchi zelfs 7.

12:29 12 uur 29. Casse en Chouchi winnen opnieuw. Matthias Casse heeft de 1/8e finales bereikt. De nummer 1 van de wereld moest wel verlengingen afwerken tegen de Hongaar Toth. Casse kwam paar keer dicht bij een score met een schouderworp, maar Toth draaide zich er telkens net uit. Na iets meer dan een minuut in de verlengingen krijgt de Hongaar zijn derde bestraffing en is de kamp afgelopen. Sami Chouchi had minder moeite om zijn kamp in de derde ronde winnend af te sluiten. Tegen Gandia uit Puerto Rico scoorde hij snel met een waza-ari en maakte hij de tijd daarna op controle vol. De 2 Belgen naar de 1/8e finales.

11:15 11 uur 15. Chouchi klaart de klus in ronde 2. Sami Chouchi stoot net als Matthias Casse (die vrij was in de eerste ronde) door naar de derde ronde. Onze landgenoot was een maatje te groot voor Alkhuzam uit Koeweit. Alkhuzam loopt al snel tegen 2 bestraffingen aan en met nog anderhalve minuut op de klok pakt Chouchi uit met een knappe worp: ippon. In de derde ronde is Adrian Ganda uit Puerto Rico de tegenstander van Chouchi.

10:48 10 uur 48. Moeizame eerste kamp voor Casse. Matthias Casse, de nummer 1 van de wereld, was vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde was de verdedigende Oekraïner Chiëvorch Manoekjan zijn eerste tegenstander. Tegen de nummer 118 van de wereld had Casse had lange tijd moeilijk om het juiste ritme te vinden. In de 4 minuten kamptijd kon Casse niet scoren, Manoekjan kreeg wel twee bestraffingen voor passief vechten. Pas in de eerste minuut van de golden score kon Casse uitpakken met een worp, gevolgd door een armklem. Zo won de Belg alsnog met ippon.

10:21 10 uur 21. Chouchi wint eerste kamp met ippon. Sami Chouchi heeft zijn eerste kamp gewonnen. Tegen de Uruguayaan Rodrigo Gamou knokte hij zich prima in de wedstrijd nadat zijn tegenstander na 20 seconden verrassend een waza-ari gescoord had. Na één minuut rolde Chouchi zijn tegenstander van de buik op de rug en hield Gamou in een stevige houdgreep: ippon voor de Belg en op naar de tweede ronde.

