15 uur 14. Jorre Verstraeten sneuvelt in 3e ronde. Op het EK judo veroverde Jorre Verstraeten (EK judo) vorig jaar nog brons op het EK judo. Hij prijkt momenteel op plek 14 van de wereldranglijst en was vandaag vrijgesteld tijdens de 1e ronde van het WK. Verstraeten stuurde in zijn 1e kamp de Ecuadoraan Steven Morocho (49e van de wereld) naar huis. In de 3e ronde stond onze landgenoot oog in oog met de Kazach Magzjan Sjamsjadin, de nummer 65 van de wereld. Bij het inzetten van een uchi-mata werd Verstraeten na een dikke minuut gecounterd, dat leverde Sjamsjadin een waza-ari op. Halfweg de kamp kon Verstraeten even een houdgreep inzetten, maar de sterke Kazach wrong zich eruit. Daarna ontliep Sjamsjadin het gevecht (hij krijgt nog wel 2 bestraffingen). Maar Verstraeten kwam niet meer tot scoren en is uitgeschakeld. .