Toma Nikiforov kroont zich tot Europees kampioen judo (-100 kg)

18:16 18 uur 16. Nikiforov is Europees kampioen. Goud! Toma Nikiforov kroont zich tot Europees kampioen judo (-100kg). In de finale verrast hij de nummer 1 van de wereld, de Georgiër Liparteliani. Met een overname kon hij Liparteliani vellen.

18:11 18 uur 11. Liparteliani en Nikiforov staan klaar om de mat te betreden voor de finale in de categorie tot 100 kilogram.

17:54 17 uur 54. Over een kwartiertje komt Toma Nikiforov op de mat voor zijn finale. Hij neemt het op tegen de Georgiër Liparteliani, de nummer 1 van de wereld.

15:45 15 uur 45. De winnende worp van Nikiforov in de halve finale. De winnende worp van Nikiforov in de halve finale

14:42 14 uur 42. Nikiforov naar finale. Het wordt een gouden of zilveren medaille voor Toma Nikiforov op het EK judo. In de halve finales opende hij met een waza-ari tegen de Georgiër Soelamanidze. Maar na een videocall kreeg onze landgenoot ook een waza-ari tegen. Met een gelijke stand doken Nikiforov en Soelamanidze de slotminuut in. Onze landgenoot pakte in de slotseconden nog eens uit met een waza-ari. Goed voor een ticket voor de finale. In die EK-finale (-100 kg) vecht Nikiforov om het goud tegen een andere Georgiër: Varlam Liparteliani.

Met een gelijke stand doken Nikiforov en Soelamanidze de slotminuut in. Onze landgenoot pakte in de slotseconden nog eens uit met een waza-ari. Goed voor een ticket voor de finale.

In die EK-finale (-100 kg) vecht Nikiforov om het goud tegen een andere Georgiër: Varlam Liparteliani.

14:35 14 uur 35. Nikiforov in halve finales. Tegen de Fransman Cyrille Maret (de bronzen medaille van Rio) opende Nikiforov (-100 kg) scherp met een schouderworp en waza-ari. Halfweg de kamp probeerde onze landgenoot nog eens dezelfde schouderworp, maar deze keer leverde dat niks op. Daarna hield Nikiforov alles gesloten en gaf hij zijn voorsprong niet meer weg. In de halve finales wacht de Georgiër Ilja Soelamanidze.



Daarna hield Nikiforov alles gesloten en gaf hij zijn voorsprong niet meer weg. In de halve finales wacht de Georgiër Ilja Soelamanidze.

12:16 12 uur 16. Exit Berger. Voor Sophie Berger (-78 kg) duurde het EK judo maar 32 seconden. Onze landgenote kreeg al snel een waza-ari tegen, waarna haar Portugese opponente Sampaio Berger in een houdgreep vasthield.

12:05 12 uur 05. Nikiforov naar 2e ronde. Toma Nikiforov is uitstekend begonnen aan het EK judo. In de eerste ronde kwam hij tegen de Azerbeidzjaan Elmar Gasimov na 1'15" een waza-ari voor na een mooie overname. Daarna bleef Nikiforov naar bewegingen zoeken, maar 50 seconden voor het einde kreeg onze landgenoot een bestraffing. Gasimov, de viceolympische kampioen van Rio 2016, speelde in het slot alles of niets. Maar zijn schouderworp was te traag. Nikiforov stoot zo door naar de 2e ronde.



Daarna bleef Nikiforov naar bewegingen zoeken, maar 50 seconden voor het einde kreeg onze landgenoot een bestraffing. Gasimov, de viceolympische kampioen van Rio 2016, speelde in het slot alles of niets. Maar zijn schouderworp was te traag. Nikiforov stoot zo door naar de 2e ronde.





11:31 11 uur 31. Pittige brok voor Nikiforov. De eerste kamp wordt meteen een heel pittige voor Toma Nikiforov. Zijn tegenstander is de 30-jarige Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan. Gasimov is de viceolympische kampioen van Rio 2016. Nikiforov vocht in het verleden al 3 keer tegen Gasimov. Onze landgenoot verloor 1 keer (in 2017), maar won de laatste 2 duels (in 2018 en 2019).



Nikiforov vocht in het verleden al 3 keer tegen Gasimov. Onze landgenoot verloor 1 keer (in 2017), maar won de laatste 2 duels (in 2018 en 2019).

