Goud of zilver? Matthias Casse staat in finale op EK judo

17:51 17 uur 51. Chouchi ontgoocheld: "Vier heel zware kampen". Voor Sami Chouchi was het hard werken vandaag. Zijn eerste twee kampen won hij pas na 3 bestraffingen voor de tegenstander, in de kwartfinale tegen Casse liep hij zelf tegen 3 shido's aan. "Ik hou er een bitter gevoel aan over", zegt hij. "Ik was vermoeid. Dat is moeilijk te aanvaarden, want ik was er klaar voor." "Het was fysiek een heel zware dag, maar mijn bestraffingen tegen Casse waren terecht. Het was een tactisch duel en hij was slimmer. Ik heb meer fouten gemaakt, dus goed gedaan van hem." Chouchi verloor ook in de herkansingen en miste zo een kans op brons. "Ik miste frisheid na 3 zware gevechten. Maar ik moet het positieve onthouden. Nu richt ik me op Kazan en op het WK."



"Het was fysiek een heel zware dag, maar mijn bestraffingen tegen Casse waren terecht. Het was een tactisch duel en hij was slimmer. Ik heb meer fouten gemaakt, dus goed gedaan van hem."



Chouchi verloor ook in de herkansingen en miste zo een kans op brons. "Ik miste frisheid na 3 zware gevechten. Maar ik moet het positieve onthouden. Nu richt ik me op Kazan en op het WK."

16:06 16 uur 06. Nummer 1 tegen nummer 3. In de finale neemt Casse, de nummer 1 op de wereldranglijst het op tegen Vedat Albayrak, de nummer 3. Geen eenvoudige opdracht, want de Turk won begin deze maand nog de Grand Slam in Antalya. Vorig jaar strandde Albayrak op de 7e plek op het EK.

15:59 15 uur 59. Finale voor Casse! Matthias Casse (-81kg) heeft zich geplaatst voor de finale van het EK judo. In zijn halve finale rekende hij af met vice-Europees kampioen Ivaylo Ivanov. Casse deed verwoede pogingen om de Bulgaar op zijn rug te krijgen, maar kon maar niet scoren. Ook in de Golden Score verdedigde Ivanov, in januari nog goed voor brons op de Masters in Doha, sterk. Een derde strafpunt deed de Bulgaar uiteindelijk de das om. Na goud in 2019 en brons in 2020 kan Matthias Casse zich opnieuw tot Europees kampioen kronen in Lissabon.



Ook in de Golden Score verdedigde Ivanov, in januari nog goed voor brons op de Masters in Doha, sterk. Een derde strafpunt deed de Bulgaar uiteindelijk de das om. Na goud in 2019 en brons in 2020 kan Matthias Casse zich opnieuw tot Europees kampioen kronen in Lissabon.

15:45 15 uur 45. Geen kans op brons voor Chouchi. Sami Chouchi (-81kg) zal opnieuw naast de medailles grijpen op het EK judo. In de herkansingen weerde hij zich kranig tegen de Italiaan Christian Parlati, de winnaar van de Grand Slam in Tasjkent in maart. In de Golden Score - Chouchi en Parlati hadden allebei al twee strafpunten achter hun naam - liet Chouchi zich verrassen. Met een waza-ari werd Chouchi uitgeschakeld.



In de Golden Score - Chouchi en Parlati hadden allebei al twee strafpunten achter hun naam - liet Chouchi zich verrassen. Met een waza-ari werd Chouchi uitgeschakeld.

14:23 14 uur 23. Casse stuurt Chouchi naar herkansingen. Matthias Casse (-81kg) heeft zijn favorietenrol waargemaakt in het Belgisch onderonsje. De nummer 1 van de wereld was duidelijk nog niet hersteld van zijn zware kamp tegen Heydarov, maar kon Chouchi wel bedwingen. De beste pogingen kwamen van Casse, maar Chouchi liet zich niet vangen. Maar Chouchi liep wel tegen twee strafpunten aan bij de start van de Golden Score. Passief vechten leverde hem uiteindelijk een derde shido op. Ippon, en Casse gaat naar de halve finales. Chouchi moet via de herkansingen brons proberen te veroveren. Het staat nu 4-1 in de onderlinge duels tussen Casse en Chouchi.



De beste pogingen kwamen van Casse, maar Chouchi liet zich niet vangen. Maar Chouchi liep wel tegen twee strafpunten aan bij de start van de Golden Score. Passief vechten leverde hem uiteindelijk een derde shido op. Ippon, en Casse gaat naar de halve finales. Chouchi moet via de herkansingen brons proberen te veroveren.



Het staat nu 4-1 in de onderlinge duels tussen Casse en Chouchi.

13:38 13 uur 38. Belgisch onderonsje in kwartfinales. Vorig jaar keken Sami Chouchi en Matthias Casse (-81kg) elkaar nog in de ogen in de kamp voor het EK-brons, nu staan ze al tegenover elkaar in de kwartfinales. Toch maken beide Belgen nog kans op een medaille: de verliezer kan nog via de herkansingen strijden om het brons.

13:37 13 uur 37. Ook Chouchi naar kwartfinale. Ook Sami Chouchi (-81kg) heeft zich in het zweet moeten werken voor een ticket voor de kwartfinales. Tegen de Hongaar Attila Ungvari, begin deze maand nog goed voor brons op de Grand Slam van Antalya, stond Chouchi tot de Golden Score op de mat. Chouchi leek even in de problemen te komen toen Ungvari hem in de lucht kreeg, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Uiteindelijk volstond opnieuw een derde bestraffing voor Ungvari om door te stoten.



Chouchi leek even in de problemen te komen toen Ungvari hem in de lucht kreeg, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Uiteindelijk volstond opnieuw een derde bestraffing voor Ungvari om door te stoten.



13:27 13 uur 27. Matthias Casse in zijn 2e kamp tegen de Azeri Heydarov.

13:23 13 uur 23. Wordt Sami Chouchi de tegenstander van Matthias Casse in de kwartfinales? Chouchi is nu aan zet in de derde ronde tegen de Hongaar Attila Ungvari.

13:22 13 uur 22. Casse met wat meer moeite naar kwartfinale. Matthias Casse (-81kg) stond in zijn 2e kamp tegenover Hidayat Heydarov, een confrontatie tussen de zilveren en de bronzen medaille van het WK 2019. Casse had dan ook de nodige moeite tegen de nummer 18 van de wereldranglijst. Casse nam wel veel initiatief, maar zijn pogingen leverden weinig op. In de Golden Score kwam onze landgenoot dan ook nog op 1 strafpunt van de uitschakeling te staan. Die druk motiveerde Casse, want na 10 minuten had hij eindelijk een waza-ari beet. Hij stoot zo door naar de kwartfinales.



Casse nam wel veel initiatief, maar zijn pogingen leverden weinig op. In de Golden Score kwam onze landgenoot dan ook nog op 1 strafpunt van de uitschakeling te staan. Die druk motiveerde Casse, want na 10 minuten had hij eindelijk een waza-ari beet. Hij stoot zo door naar de kwartfinales.

12:20 12 uur 20. Matthias is nog niet 100 procent. Hij werkt toe naar de Spelen, dus dit is een mooi meetmoment. Hij is klaar om een mooi resultaat neer te zetten. Maar het is niet van moeten. Koen Sleeckx, technisch directeur.

12:19 12 uur 19. "Matthias Casse gaat richting zijn beste vorm". Koen Sleeckx, technisch directeur van de judofederatie, kijkt reikhalzend uit naar de prestaties van Matthias Casse en Sami Chouchi. Ze kunnen elkaar al in de kwartfinales tegenkomen. "Dat is vroeg", zegt hij. "Maar Matthias is klaar voor het kampioenschap en Chouchi was heel sterk in de voorbije toernooien." "Op de mat zijn het zeker twee rivalen. Maar het is positief om te zien dat zo'n klein landje als België toch zo dominant kan zijn in deze categorie. Hopelijk krijgen we opnieuw een hele mooie wedstrijd tussen Casse en Chouchi."



"Op de mat zijn het zeker twee rivalen. Maar het is positief om te zien dat zo'n klein landje als België toch zo dominant kan zijn in deze categorie. Hopelijk krijgen we opnieuw een hele mooie wedstrijd tussen Casse en Chouchi."

12:10 12 uur 10. Sami Chouchi in actie tegen de Fransman Djalo.

12:03 12 uur 03. Jeroen Casse verliest marathonkamp. Jeroen Casse heeft niet het voorbeeld van zijn broer kunnen volgen. In de categorie -73kg maakte de jongeling er een marathonkamp van tegen de Duitser Jonas Vennekold. Ruim 11 minuten stond Casse op de tatami. Na 10 minuten leek de kamp over na een waza-ari, maar de videoscheidsrechter greep in. Na een kort oponthoud - een bloedneus bij Vennekold - liep Casse uiteindelijk tegen zijn derde bestraffing aan.



Na 10 minuten leek de kamp over na een waza-ari, maar de videoscheidsrechter greep in. Na een kort oponthoud - een bloedneus bij Vennekold - liep Casse uiteindelijk tegen zijn derde bestraffing aan.

11:59 11 uur 59. Chouchi heeft wat meer moeite. Sami Chouchi, die vorig jaar nog de kamp op het brons verloor tegen Matthias Casse, wint ook zijn eerste kamp. Tegen de ervaren Fransman Alpha Oumar Djalo lukte het Chouchi maar niet om te scoren. In de Golden Score was het opletten geblazen, maar uiteindelijk liep Djalo tegen zijn derde bestraffing aan.

11:43 11 uur 43. Matthias Casse stoot vlot door. Titelkandidaat Matthias Casse (-81kg) heeft zich niet laten verrassen in de eerste ronde. Tegen de Turk Muhammed Koc pakte hij al snel uit met een waza-ari. De bronzen medaillewinnaar van vorig jaar wou niet teren op dat ene puntje om door te stoten en ging op zoek naar een nieuwe score. 2 seconden voor het einde moest Koc afkloppen na een stevige houdgreep van Casse.

11:17 11 uur 17. Matthias Casse is in elk geval vrijgesteld in de eerste ronde. Zijn eerste tegenstander wordt Muhammed Koc. De 20-jarige Turk behaalde vorig jaar nog brons op het EK voor junioren.

11:16 11 uur 16. Medaillehoop met Casse en Chouchi. Met Matthias Casse en Sami Chouchi heeft België vast en zeker kans op eremetaal in Lissabon. Casse vloerde vorig jaar Chouchi in een marathonkamp voor het brons op het EK in Praag. Kijken ze elkaar weer in de ogen?