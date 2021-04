12:05

12 uur 05. Nikiforov naar 2e ronde. Toma Nikiforov is uitstekend begonnen aan het EK judo. In de eerste ronde kwam hij tegen de Azerbeidzjaan Elmar Gasimov na 1’15” een waza-ari voor na een mooie overname. Daarna bleef Nikiforov naar bewegingen zoeken, maar 50 seconden voor het einde kreeg onze landgenoot een bestraffing. Gasimov, de viceolympische kampioen van Rio 2016, speelde in het slot alles of niets. Maar zijn schouderworp was te traag. Nikiforov stoot zo door naar de 2e ronde. .