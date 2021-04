22:11

22 uur 11. 5 Belgen in actie op openingsdag. Zoek vrijdag trouwens nog niet naar Casse, Nikiforov en Chouchi. Zij komen pas dit weekend in actie. Uitkijken is het wel al naar Anne Sophie Jura en Ellen Salens (beiden -48 kg) en Amber Ryheul (-52 kg). Alle drie beginnen zij tegen een haalbare tegenstander. Dat ligt anders voor Mina Libeer (-57 kg), die in haar eerste kamp van de dag Marica Perisic ontmoet. De Servische veroverde begin vorige maand nog brons op de Grand Slam Judo in Tasjkent. Nog op vrijdag staat Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) voor een zware klus tegen de Rus Poeljaev, die 3 weken geleden goed was voor brons op de Grand Slam Judo in Tbilissi. .