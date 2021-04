Dag 2 op EK judo: medaillekandidaten Casse en Chouchi stoten vlot door

12:20 12 uur 20. Matthias is nog niet 100 procent. Hij werkt toe naar de Spelen, dus dit is een mooi meetmoment. Hij is klaar om een mooi resultaat neer te zetten. Maar het is niet van moeten. Koen Sleeckx, technisch directeur. Matthias is nog niet 100 procent. Hij werkt toe naar de Spelen, dus dit is een mooi meetmoment. Hij is klaar om een mooi resultaat neer te zetten. Maar het is niet van moeten. Koen Sleeckx, technisch directeur

12:19 12 uur 19. "Matthias Casse gaat richting zijn beste vorm". Koen Sleeckx, technisch directeur van de judofederatie, kijkt reikhalzend uit naar de prestaties van Matthias Casse en Sami Chouchi. Ze kunnen elkaar al in de kwartfinales tegenkomen. "Dat is vroeg", zegt hij. "Maar Matthias is klaar voor het kampioenschap en Chouchi was heel sterk in de voorbije toernooien." "Op de mat zijn het zeker twee rivalen. Maar het is positief om te zien dat zo'n klein landje als België toch zo dominant kan zijn in deze categorie. Hopelijk krijgen we opnieuw een hele mooie wedstrijd tussen Casse en Chouchi." . "Matthias Casse gaat richting zijn beste vorm" Koen Sleeckx, technisch directeur van de judofederatie, kijkt reikhalzend uit naar de prestaties van Matthias Casse en Sami Chouchi. Ze kunnen elkaar al in de kwartfinales tegenkomen. "Dat is vroeg", zegt hij. "Maar Matthias is klaar voor het kampioenschap en Chouchi was heel sterk in de voorbije toernooien."



"Op de mat zijn het zeker twee rivalen. Maar het is positief om te zien dat zo'n klein landje als België toch zo dominant kan zijn in deze categorie. Hopelijk krijgen we opnieuw een hele mooie wedstrijd tussen Casse en Chouchi."

12:10 12 uur 10. Sami Chouchi in actie tegen de Fransman Djalo.

12:03 12 uur 03. Jeroen Casse verliest marathonkamp. Jeroen Casse heeft niet het voorbeeld van zijn broer kunnen volgen. In de categorie -73kg maakte de jongeling er een marathonkamp van tegen de Duitser Jonas Vennekold. Ruim 11 minuten stond Casse op de tatami. Na 10 minuten leek de kamp over na een waza-ari, maar de videoscheidsrechter greep in. Na een kort oponthoud - een bloedneus bij Vennekold - liep Casse uiteindelijk tegen zijn derde bestraffing aan. . Jeroen Casse verliest marathonkamp Jeroen Casse heeft niet het voorbeeld van zijn broer kunnen volgen. In de categorie -73kg maakte de jongeling er een marathonkamp van tegen de Duitser Jonas Vennekold. Ruim 11 minuten stond Casse op de tatami.



Na 10 minuten leek de kamp over na een waza-ari, maar de videoscheidsrechter greep in. Na een kort oponthoud - een bloedneus bij Vennekold - liep Casse uiteindelijk tegen zijn derde bestraffing aan.

11:59 11 uur 59. Chouchi heeft wat meer moeite. Sami Chouchi, die vorig jaar nog de kamp op het brons verloor tegen Matthias Casse, wint ook zijn eerste kamp. Tegen de ervaren Fransman Alpha Oumar Djalo lukte het Chouchi maar niet om te scoren. In de Golden Score was het opletten geblazen, maar uiteindelijk liep Djalo tegen zijn derde bestraffing aan. . Chouchi heeft wat meer moeite Sami Chouchi, die vorig jaar nog de kamp op het brons verloor tegen Matthias Casse, wint ook zijn eerste kamp. Tegen de ervaren Fransman Alpha Oumar Djalo lukte het Chouchi maar niet om te scoren. In de Golden Score was het opletten geblazen, maar uiteindelijk liep Djalo tegen zijn derde bestraffing aan.

11:43 11 uur 43. Matthias Casse stoot vlot door. Titelkandidaat Matthias Casse (-81kg) heeft zich niet laten verrassen in de eerste ronde. Tegen de Turk Muhammed Koc pakte hij al snel uit met een waza-ari. De bronzen medaillewinnaar van vorig jaar wou niet teren op dat ene puntje om door te stoten en ging op zoek naar een nieuwe score. 2 seconden voor het einde moest Koc afkloppen na een stevige houdgreep van Casse. . Matthias Casse stoot vlot door Titelkandidaat Matthias Casse (-81kg) heeft zich niet laten verrassen in de eerste ronde. Tegen de Turk Muhammed Koc pakte hij al snel uit met een waza-ari. De bronzen medaillewinnaar van vorig jaar wou niet teren op dat ene puntje om door te stoten en ging op zoek naar een nieuwe score. 2 seconden voor het einde moest Koc afkloppen na een stevige houdgreep van Casse.

11:17 11 uur 17. Matthias Casse is in elk geval vrijgesteld in de eerste ronde. Zijn eerste tegenstander wordt Muhammed Koc. De 20-jarige Turk behaalde vorig jaar nog brons op het EK voor junioren. . Matthias Casse is in elk geval vrijgesteld in de eerste ronde. Zijn eerste tegenstander wordt Muhammed Koc. De 20-jarige Turk behaalde vorig jaar nog brons op het EK voor junioren.

11:16 11 uur 16. Medaillehoop met Casse en Chouchi. Met Matthias Casse en Sami Chouchi heeft België vast en zeker kans op eremetaal in Lissabon. Casse vloerde vorig jaar Chouchi in een marathonkamp voor het brons op het EK in Praag. Kijken ze elkaar weer in de ogen? . Medaillehoop met Casse en Chouchi Met Matthias Casse en Sami Chouchi heeft België vast en zeker kans op eremetaal in Lissabon. Casse vloerde vorig jaar Chouchi in een marathonkamp voor het brons op het EK in Praag. Kijken ze elkaar weer in de ogen?