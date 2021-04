5 Belgen aan zet op EK judo: overleven ze hun eerste kamp?

10:49 10 uur 49. Libeer als eerste in actie. Mina Libeer (-57 kg) is als eerste aan zet en zal ook meteen bij de les moeten zijn. Ze staat tegenover de Servische Marica Perisic, die Libeer ook vorig jaar al uitschakelde in de eerste ronde van het EK in Praag. Libeer is dus op haar hoede, zeker na de bronzen medaille van Perisic op de Grand Slam van Tasjkent. . Libeer als eerste in actie Mina Libeer (-57 kg) is als eerste aan zet en zal ook meteen bij de les moeten zijn. Ze staat tegenover de Servische Marica Perisic, die Libeer ook vorig jaar al uitschakelde in de eerste ronde van het EK in Praag. Libeer is dus op haar hoede, zeker na de bronzen medaille van Perisic op de Grand Slam van Tasjkent.

22:11 22 uur 11. 5 Belgen in actie op openingsdag. Zoek vrijdag trouwens nog niet naar Casse, Nikiforov en Chouchi. Zij komen pas dit weekend in actie. Uitkijken is het wel al naar Anne Sophie Jura en Ellen Salens (beiden -48 kg) en Amber Ryheul (-52 kg). Alle drie beginnen zij tegen een haalbare tegenstander. Dat ligt anders voor Mina Libeer (-57 kg), die in haar eerste kamp van de dag Marica Perisic ontmoet. De Servische veroverde begin vorige maand nog brons op de Grand Slam Judo in Tasjkent. Nog op vrijdag staat Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) voor een zware klus tegen de Rus Poeljaev, die 3 weken geleden goed was voor brons op de Grand Slam Judo in Tbilissi. . 5 Belgen in actie op openingsdag Zoek vrijdag trouwens nog niet naar Casse, Nikiforov en Chouchi. Zij komen pas dit weekend in actie. Uitkijken is het wel al naar Anne Sophie Jura en Ellen Salens (beiden -48 kg) en Amber Ryheul (-52 kg). Alle drie beginnen zij tegen een haalbare tegenstander.



21:58 21 uur 58. "3 EK-medailles van vorig jaar evenaren zou mooi zijn". De Belgische EK-selectie bestaat uit 10 judoka's. "Met Nikiforov, Casse en Chouchi hebben we 3 Belgische medaillekandidaten", zegt Koen Sleeckx, technisch directeur Topsport bij Judo Vlaanderen. "De andere judoka's hebben ook een stijgende vormcurve en kunnen verrassen." Op het EK in Praag veroverde België 3 bronzen medailles. "Dat evenaren zou mooi zijn. 2 van die 3 medaillewinnaars, namelijk Van Snick en Verstraeten, zijn er niet bij in Lissabon. (Casse was de 3e medaillewinnaar)." . "3 EK-medailles van vorig jaar evenaren zou mooi zijn" De Belgische EK-selectie bestaat uit 10 judoka's. "Met Nikiforov, Casse en Chouchi hebben we 3 Belgische medaillekandidaten", zegt Koen Sleeckx, technisch directeur Topsport bij Judo Vlaanderen. "De andere judoka's hebben ook een stijgende vormcurve en kunnen verrassen."



