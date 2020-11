09:06

09 uur 06. Evenaren we vandaag 2003? Het brons van Matthias Casse gisteren was de derde Belgische bronzen medaille op deze Europese kampioenschappen. Donderdag veroverden Charline Van Snick en Jorre Verstraeten al hetzelfde kleurtje. Na het afscheid van de gouden generatie onder Jean-Marie Dedecker in 2003 is het, na 2010 en 2015, nog maar de derde keer dat de Belgische judoka's daarin slagen. Op het EK 2003 mochten nog vier Belgische judoka's het podium op: Gella Vandecaveye (-63 kg) voor zilver; Ann Simons (-48 kg), Catherine Jacques (-70 kg) en Marie Elisabeth Veys (-78 kg) alle drie voor brons. Het was de laatste keer dat ons land met vier medailles huiswaarts keerde. .