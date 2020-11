Nikiforov meteen uitgeschakeld, België sluit EK judo af met 3 medailles

België kon voor het eerst sinds 2003 nog eens 4 medailles naar huis nemen op een EK, maar dan moesten Toma Nikiforov (-100 kg) en Sophie Berger (-78 kg) op de slotdag uit hun pijp komen.

Voor Berger was dat een haast onmogelijke opdracht. De Luikse stond in de eerste ronde tegenover wereldkampioene Madeleine Malonga. Berger liep snel drie bestraffingen op tegen de Franse nummer 2 van de wereld en was meteen uitgeschakeld.

Nikiforov, de Europese kampioen van 2018 en vicewereldkampioen van 2017, had wel medaillehoop, maar werd in de eerste ronde verrast door de Let Jevgenis Borodavko. In de golden score toonde Borodavko waarom hij in 2009, 2011 en 2013 drie keer EK-brons veroverde.

Het is van 2015 geleden dat België nog eens 3 medailles behaalde op een EK judo. Toen veroverde Van Snick goud en pakten Van Tichelt en Nikiforov brons.