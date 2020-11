LIVE: Casse en Chouchi houden Belgisch onderonsje in strijd om bronzen medaille

13:55 13 uur 55. Chouchi tegen Casse voor derde keer Belgisch brons. Sami Chouchi wint in de herkansingen tegen de Turk Albayrak. Net als in eerdere kamp zoekt Chouchi op de grond naar een houdgreep. Dat lukt en hij houdt vast. Chouchi vecht straks tegen Casse voor brons, een Belgisch duel. België is dus verzekerd van een derde medaille. . Chouchi tegen Casse voor derde keer Belgisch brons Sami Chouchi wint in de herkansingen tegen de Turk Albayrak. Net als in eerdere kamp zoekt Chouchi op de grond naar een houdgreep. Dat lukt en hij houdt vast. Chouchi vecht straks tegen Casse voor brons, een Belgisch duel. België is dus verzekerd van een derde medaille.

13:45 13 uur 45. Matthias Casse stoot op Georgiër. Er komt geen nieuwe Europese titel voor Matthias Casse. Hij verliest zijn halve finale van Tato Grigalashvili. De 20-jarige Georgiër werd onlangs Europees beloftekampioen en won begin 2020 ook de Grand Slam van Düsseldorf. Hij had genoeg aan 1 goede beweging, die een waza-ari opleverde. Nadien ontliep Grigalashvili het gevecht, maar won uiteindelijk wel tegen een ontgoochelde Casse. Die kan nu nog voor brons vechten. . Matthias Casse stoot op Georgiër Er komt geen nieuwe Europese titel voor Matthias Casse. Hij verliest zijn halve finale van Tato Grigalashvili. De 20-jarige Georgiër werd onlangs Europees beloftekampioen en won begin 2020 ook de Grand Slam van Düsseldorf. Hij had genoeg aan 1 goede beweging, die een waza-ari opleverde. Nadien ontliep Grigalashvili het gevecht, maar won uiteindelijk wel tegen een ontgoochelde Casse. Die kan nu nog voor brons vechten.

13:17 13 uur 17. Sami Chouchi moet in herkansingen strijden om brons. Sami Chouchi (-81kg) is er niet in geslaagd zijn kwartfinale te winnen. De Nederlander Frank De Wit toonde zich sterker en had genoeg aan 1 goede worp, beloond met waza-ari, om de kamp te winnen. Chouchi kan via de herkansingen nog brons behalen. . Sami Chouchi moet in herkansingen strijden om brons Sami Chouchi (-81kg) is er niet in geslaagd zijn kwartfinale te winnen. De Nederlander Frank De Wit toonde zich sterker en had genoeg aan 1 goede worp, beloond met waza-ari, om de kamp te winnen. Chouchi kan via de herkansingen nog brons behalen.

12:44 12 uur 44. Matthias Casse stoomt door naar halve finale. Matthias Casse heeft zich geplaatst voor halve finales. Hij wint van Murad Fatiyev met een prachtige houdgreep. De judoka uit Azerbeidzjan heeft geen antwoord klaar op de kracht van Casse. Ippon en een plekje bij de laatste 4 zijn het gevolg voor de Belg. . Matthias Casse stoomt door naar halve finale Matthias Casse heeft zich geplaatst voor halve finales. Hij wint van Murad Fatiyev met een prachtige houdgreep. De judoka uit Azerbeidzjan heeft geen antwoord klaar op de kracht van Casse. Ippon en een plekje bij de laatste 4 zijn het gevolg voor de Belg.

12:06 12 uur 06. Chouchi tweede Belg in kwartfinales . Ook Sami Chouchi (-81kg) plaatst zich voor de kwartfinales. Hij had weinig problemen met de Hongaar Benedek Toth. De eerst worp levert Chouchi een waza-ari op. Chouchi ruikt bloed en even later voert hij een geslaagde armklem uit. De Hongaar moet afkloppen, ippon en kwartfinale voor de Belg. . Chouchi tweede Belg in kwartfinales Ook Sami Chouchi (-81kg) plaatst zich voor de kwartfinales. Hij had weinig problemen met de Hongaar Benedek Toth. De eerst worp levert Chouchi een waza-ari op. Chouchi ruikt bloed en even later voert hij een geslaagde armklem uit. De Hongaar moet afkloppen, ippon en kwartfinale voor de Belg.

12:03 Sami Chouchi aan het werk op de tatami. 12 uur 03. Sami Chouchi aan het werk op de tatami.

11:40 11 uur 40. 2 op 5 voor Belgen in openingsronde. Na ronde 1 blijven enkel Matthias Casse en Sami Chouchi over op het EK. Willems, Taeymans en Jeroen Casse raakten niet voorbij hun eerste tegenstander. Chouchi vecht straks voor een plek in de kwartfinale, Casse is daar al van verzekerd. . 2 op 5 voor Belgen in openingsronde Na ronde 1 blijven enkel Matthias Casse en Sami Chouchi over op het EK. Willems, Taeymans en Jeroen Casse raakten niet voorbij hun eerste tegenstander. Chouchi vecht straks voor een plek in de kwartfinale, Casse is daar al van verzekerd.

11:37 11 uur 37. Jeroen Casse wordt verrast in toegevoegde tijd. Jeroen Casse, de jongere broer van Matthias, laat zich in zijn openingskamp verrassen door Victor Sterpu (-73kg). De Moldaviër krijgt 2 strafpunten toebedeeld, wat Casse het voordeel geeft. De Belg kan zelf niet scoren, dus moet de golden score voor de beslissing zorgen. Na bijna 2 minuten in de toegevoegde tijd wordt hij gevloerd door een duidelijk vermoeide Sterpu. Waza-ari voor zijn tegenstander en uitschakeling voor Jeroen Casse . Jeroen Casse wordt verrast in toegevoegde tijd Jeroen Casse, de jongere broer van Matthias, laat zich in zijn openingskamp verrassen door Victor Sterpu (-73kg). De Moldaviër krijgt 2 strafpunten toebedeeld, wat Casse het voordeel geeft. De Belg kan zelf niet scoren, dus moet de golden score voor de beslissing zorgen. Na bijna 2 minuten in de toegevoegde tijd wordt hij gevloerd door een duidelijk vermoeide Sterpu. Waza-ari voor zijn tegenstander en uitschakeling voor Jeroen Casse

11:27 11 uur 27. Matthias Casse plaatst zich voor kwartfinale. Matthias Casse plaatst zich voor kwartfinales na winst tegen Muhammet Koc. De sterke Turk, die 2 weken geleden brons haalde op het EK junioren, begint agressief. Casse raakt geblesseerd aan zijn neus en moet even verzorgd worden. Meteen daarna werpt Casse Koc, wat hem een waza-ari oplevert. Casse controleert de kamp tot het einde. . Matthias Casse plaatst zich voor kwartfinale Matthias Casse plaatst zich voor kwartfinales na winst tegen Muhammet Koc. De sterke Turk, die 2 weken geleden brons haalde op het EK junioren, begint agressief. Casse raakt geblesseerd aan zijn neus en moet even verzorgd worden. Meteen daarna werpt Casse Koc, wat hem een waza-ari oplevert. Casse controleert de kamp tot het einde.

11:20 11 uur 20. Strafpunten nekken Taeymans in ronde 1. Ook Roxane Taeymans (-70kg) overleeft ronde 1 niet. Ze had moeite met de energieke Griekse Elisavet Teltsidou. Al snel kregen beide judoka's een shido toegekend. Iets later incasseerde Taeymans een tweede strafpunt. Dat betekende dat ze vol aan de bak moest. De Belgische slaagde er niet in om Teltsidou te werpen. Na een derde strafpunt moest Taeymans het toneel verlaten. . Strafpunten nekken Taeymans in ronde 1 Ook Roxane Taeymans (-70kg) overleeft ronde 1 niet. Ze had moeite met de energieke Griekse Elisavet Teltsidou. Al snel kregen beide judoka's een shido toegekend. Iets later incasseerde Taeymans een tweede strafpunt. Dat betekende dat ze vol aan de bak moest. De Belgische slaagde er niet in om Teltsidou te werpen. Na een derde strafpunt moest Taeymans het toneel verlaten.

11:06 11 uur 06. Domper voor Willems. Dat Gabriella Willems het strijdtoneel al moet verlaten, is een zware ontgoocheling voor de coming lady van het Belgische judo. Willems haalde onlangs nog zilver op het Grand Slam toernooi van Düsseldorf. Ze kan geen vervolg breien aan dat succes. . Domper voor Willems Dat Gabriella Willems het strijdtoneel al moet verlaten, is een zware ontgoocheling voor de coming lady van het Belgische judo. Willems haalde onlangs nog zilver op het Grand Slam toernooi van Düsseldorf. Ze kan geen vervolg breien aan dat succes.

11:02 11 uur 02. Gabriella Willems raakt niet voorbij Moscalu. Het grote Luikse talent Gabriella Willems is verrassend uitgeschakeld in haar eerste kamp tegen de Roemeense Serafima Moscalu. Al na enkele seconden wordt ze bijna geworpen maar kan zich nog net op de buik draaien. Wat later is het toch raak, een perfecte ushi-mata van Moscalu. Willems ligt plat op de rug en is uitgeschakeld. . Gabriella Willems raakt niet voorbij Moscalu Het grote Luikse talent Gabriella Willems is verrassend uitgeschakeld in haar eerste kamp tegen de Roemeense Serafima Moscalu. Al na enkele seconden wordt ze bijna geworpen maar kan zich nog net op de buik draaien. Wat later is het toch raak, een perfecte ushi-mata van Moscalu. Willems ligt plat op de rug en is uitgeschakeld.

11:01 11 uur 01. Chouchi wint ook ronde 2 . Sami Chouchi stoot door naar de 3e ronde. De Belg zocht naar een opening tegen de stugge Griek Alexios Ntanatsidis. Chouchi moet even zoeken naar zijn lens, maar kan verder. Wanneer beide judoka's het grondgevecht aangaan, kan Chouchi de Griek omrollen en hem in een houdgreep nemen. Ntanatsidis spartelt, maar de ippon gaat naar de Belg. . Chouchi wint ook ronde 2 Sami Chouchi stoot door naar de 3e ronde. De Belg zocht naar een opening tegen de stugge Griek Alexios Ntanatsidis. Chouchi moet even zoeken naar zijn lens, maar kan verder. Wanneer beide judoka's het grondgevecht aangaan, kan Chouchi de Griek omrollen en hem in een houdgreep nemen. Ntanatsidis spartelt, maar de ippon gaat naar de Belg.

10:23 10 uur 23. Matthias Casse wint openingskamp. Titelverdediger Matthias Casse is vlekkeloos gestart aan zijn EK. Hij wint zijn openingskamp met ippon tegen de Montenegrijn Nikola Gardasevic. Na ruim een minuut veegt Casse het been van Gardasevic weg en drukt hem vol op de rug. Een terechte ippon . Matthias Casse wint openingskamp Titelverdediger Matthias Casse is vlekkeloos gestart aan zijn EK. Hij wint zijn openingskamp met ippon tegen de Montenegrijn Nikola Gardasevic. Na ruim een minuut veegt Casse het been van Gardasevic weg en drukt hem vol op de rug. Een terechte ippon

10:07 10 uur 07. Sami Chouchi overtuigt in eerste ronde. De Belgen beginnen goed aan dag 2. Sami Chouchi (-81kg) wint zijn openingskamp tegen de Tsjech Adam Kopecky overtuigend. Een eerste worp levert een waza-ari op. De Belg beëindigt de kamp met een houdgreep en dus winst met ippon. . Sami Chouchi overtuigt in eerste ronde De Belgen beginnen goed aan dag 2. Sami Chouchi (-81kg) wint zijn openingskamp tegen de Tsjech Adam Kopecky overtuigend. Een eerste worp levert een waza-ari op. De Belg beëindigt de kamp met een houdgreep en dus winst met ippon.

09:32 Roxane Taeymans warmt op met een streepje muziek. 09 uur 32. Roxane Taeymans warmt op met een streepje muziek.

08:30 08 uur 30. Matthias Casse verdedigt Europese titel. Voor nummer 1 van de wereld Matthias Casse is het vandaag een belangrijke dag. In de categorie onder 81 kg verdedigt hij zijn Europese titel. Vorig jaar vloerde de 23-jarige judoka de Bulgaar Ivanov in de finale. Kan Casse opnieuw het goud veroveren? . Matthias Casse verdedigt Europese titel Voor nummer 1 van de wereld Matthias Casse is het vandaag een belangrijke dag. In de categorie onder 81 kg verdedigt hij zijn Europese titel. Vorig jaar vloerde de 23-jarige judoka de Bulgaar Ivanov in de finale. Kan Casse opnieuw het goud veroveren?

08:27 08 uur 27. Herbekijk de gouden kamp van Casse vorig jaar:. Herbekijk de gouden kamp van Casse vorig jaar: