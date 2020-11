EK judo: Verstraeten en Van Snick veroveren brons: "Mooie afsluiter 2020"

Maar liefst 7 Belgen kwamen in actie op het EK judo, een van de weinige toptoernooien die dit seizoen konden plaatsvinden. Naast de eer vielen er dus ook belangrijke punten te sprokkelen voor de Spelen.

Ellen Salens, Anne Sophie Jura, Amber Ryheul, Mina Libeer en Kenneth Van Gansbeke slaagden er niet in bijzonder veel van die punten binnen te halen. Zij werden ofwel in de eerste ofwel in de tweede ronde uitgeschakeld.

Charline Van Snick en Jorre Verstraeten schopten het allebei wel tot de kwartfinales, maar verloren daarin beiden met een golden score. Brons via de herkansingen was hierna het hoogst haalbare.

Van Snick flirtte tegen de Zwitserse Kocher regelmatig met de uitschakeling, maar met een late waza-ari plaatste ze zich toch voor de kamp om het brons. Dit zou een slijtageslag worden tegen de Spaanse Perez Box.

Geen van beide vrouwen slaagde erin te scoren in de reguliere tijd en in de golden score is het opnieuw meer dan 4 minuten afzien. Tot Van Snick een aanval van Perez kon overnemen en met een houdgreep de kamp kon afmaken. Het is haar eerste Europese medaille sinds 2016 en haar 6e in totaal (2x goud, 2x zilver en 2x brons).

Voor Jorre Verstraeten is het de 2e bronzen EK-medaille op een rij. Hij zette eerst de Italiaan Pantano opzij met een flitsende veegbeweging (waza-ari) en kreeg in het gevecht om brons de Bulgaar Gertsjev onder de knoet, deze keer met een offerworp (waza-ari) en als toetje nog een houdgreep (ippon).