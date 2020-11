EK judo LIVE: Wisselend succes voor de Belgen in eerste ronde

12:37 12 uur 37. Ook Charline Van Snick laat geen steken vallen. Na Jorre Verstraeten heeft ook Charline Van Snick zich geplaatst voor de kwartfinales. Van Snick (-52kg) won van de Oekraïense Borodina, na een knappe armklem. Ook Van Snick is dus al zeker van minstens een herkansing. Ann Sophie Jura is uitgeschakeld. Jura verloor na een golden score van de sterke Française Boukli, een vice-wereldkampioene bij de junioren. Naast Verstraeten en Van Snick zijn alle andere Belgen dus out. . Ook Charline Van Snick laat geen steken vallen Na Jorre Verstraeten heeft ook Charline Van Snick zich geplaatst voor de kwartfinales. Van Snick (-52kg) won van de Oekraïense Borodina, na een knappe armklem. Ook Van Snick is dus al zeker van minstens een herkansing.

Ann Sophie Jura is uitgeschakeld. Jura verloor na een golden score van de sterke Française Boukli, een vice-wereldkampioene bij de junioren. Naast Verstraeten en Van Snick zijn alle andere Belgen dus out.

12:33 12 uur 33. Verstraeten plaats zich voor kwartfinales, Ryheul is out. Jorre Verstraeten (-60kg), die vrij was in ronde 1, had in zijn kamp de handen meer dan vol met de 19-jarige Turk Salih Yuldiz, die twee weken geleden nog brons pakte op het EK voor junioren. Beide judoka's verzamelde een waza-ari, maar kort voor het einde pakte Verstraeten uit met een winnende houdgreep. Hij plaatst zich voor de kwartfinales en is dus al zeker van herkansingen. Amber Ryheul (-52kg) moest in haar tweede kamp haar meerdere erkennen in de ervaren Roemeense Andreea Chitu, die al tweemaal Europees kampioene was. Het betekent meteen einde EK voor Ryheul.

Amber Ryheul (-52kg) moest in haar tweede kamp haar meerdere erkennen in de ervaren Roemeense Andreea Chitu, die al tweemaal Europees kampioene was. Het betekent meteen einde EK voor Ryheul.

11:38 11 uur 38. Stand van zaken na eerste ronde. Slechts 2 van 5 Belgen actief in de eerste ronde hebben zich kunnen plaatsen voor ronde twee: Jura en Ryheul gaan door, Salens, Libeer en Van Gansbeke zijn out. Jorre Verstraeten (-60kg) en Charline Van Snick (-52kg) waren vrij in de eerste ronde en vechten hun eerste kamp straks pas.

11:29 11 uur 29. Ook Salens en Libeer sneuvelen vroeg. Ellen Salens (-48kg) leek haar kamp tegen de Spaanse Lapuerta Comas aanvankelijk te domineren. De Spaanse kreeg een bestraffing maar op 40 seconden van het einde vloerde ze Salens met een waza-ari. Ook Libeert had in haar kamp tegen de Servische Perisic eerst de bovenhand, maar werd vlak voor het einde koud gepakt met een waza-ari. Exit Salens en Libeer.

11:16 11 uur 16. Jura en Ryheul naar tweede ronde. Anne Sophie Jura (-48kg) en Amber Ryheul zijn wel met succes aan hun EK begonnen. Jura versloeg de Italiaanse Milani met een waza-ari. Milani had doorvoor al twee bestraffingen gekregen voor passief vechten. Ryheul domineerde dan weer haar eerste kamp tegen de Turkse Korkmaz. Twee waza-ari leverde haar een ippon en een vlotte overwinning op.

10:38 10 uur 38. Van Gansbeke verliest kansloos tegen Rus. Voor Kenneth Van Gansbeke (-66kg), de eerste Belg in actie op dit EK, is zijn uitstap naar Praag er eentje van korte duur geworden. De 30-jarige judoka ging er in de eerste ronde kansloos uit tegen de Rus Adboelzjalilov. De Rus domineerde van bij het begin. Van Gansbeke liep zelf 2 bestraffingen op, maar werd wat later gevloerd met een ippon. Abdoelzjalilov is niet de minste, want de Rus won onlangs het Grand Slam toernooi van Boedapest, het eerste tornooi na maanden lockdown.

De Rus domineerde van bij het begin. Van Gansbeke liep zelf 2 bestraffingen op, maar werd wat later gevloerd met een ippon. Abdoelzjalilov is niet de minste, want de Rus won onlangs het Grand Slam toernooi van Boedapest, het eerste tornooi na maanden lockdown.