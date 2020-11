EK judo LIVE: Jorre Verstraeten verovert brons op openingsdag

16:29 16 uur 29. BRONS voor Verstraeten! Jorre Verstraeten wint zijn kamp om het brons. Tegen de Bulgaar Gertsjev toont hij het meeste initiatief en op 40 seconden van het einde kan hij hem vloeren met een waza-ari. Hierna maakt hij de tijd professioneel vol, om op het einde nog met en armklem en dus ippon uit te pakken. . BRONS voor Verstraeten! Jorre Verstraeten wint zijn kamp om het brons. Tegen de Bulgaar Gertsjev toont hij het meeste initiatief en op 40 seconden van het einde kan hij hem vloeren met een waza-ari. Hierna maakt hij de tijd professioneel vol, om op het einde nog met en armklem en dus ippon uit te pakken.

14:52 14 uur 52. Ook Verstraeten wint herkansing. Ook Jorre Verstraeten vecht straks om brons op dit EK. In de herkansingen won de 22-jarige Verstraeten tegen de Italiaan Pantano. Na een minuut vechten pakt Verstraeten uit met flitsende veegbeweging die hem waza-ari opleverde. Die score volstond ook voor de zege.

14:20 14 uur 20. Van Snick kampt straks om brons. Charline Van Snick heeft in de herkansingen haar kans op eremetaal in leven gehouden. Van Snick lag nochtans de hele tijd onder bij de sterke Zwitserse Kocher. Een defensieve Van Snick had genoeg aan één succesvolle aanval op 15 seconden van het einde, goed voor een waza-ari en de zege.

14:11 14 uur 11. Ook Verstraeten naar herkansingen. Ook Jorre Verstraeten heeft zijn kwartfinale verloren. Hij vocht nochtans een prima kamp tegen de sterke 23-jarige Rus Aboeladze, die 14 dagen geleden het Grand Slam tornooi van Boedapest won. De gelijkopgaande kamp moest beslist worden in de golden score en daar scoorde de Rus een waza-ari.

13:44 13 uur 44. Spaanse vloert Van Snick in kwartfinale. Charline Van Snick is in haar kwartfinale niet voorbij de Spaanse Lopez Sheriff geraakt. Op geen enkel moment kreeg ze greep op haar tegenstandster, die haar aanval steeds iets sneller inzette. Van Snick kreeg wel 2 bestraffingen. Na vier minuten waren er nog geen scoren waardoor een golden score moest beslissen over de kamp. Daarin kreeg Lopez onze landgenote op de knieën, na een tussenkomst van de video-challenge. Van Snick wordt zo doorverwezen naar de herkansingen. Een bronzen medaille wordt dus het hoogst haalbare. In die herkansingen treft ze met de Zwitserse Kocher wel een sterke opponente.

12:37 12 uur 37. Ook Charline Van Snick laat geen steken vallen. Na Jorre Verstraeten heeft ook Charline Van Snick zich geplaatst voor de kwartfinales. Van Snick (-52kg) won van de Oekraïense Borodina, na een knappe armklem. Ook Van Snick is dus al zeker van minstens een herkansing. Ann Sophie Jura is uitgeschakeld. Jura verloor na een golden score van de sterke Française Boukli, een vice-wereldkampioene bij de junioren. Naast Verstraeten en Van Snick zijn alle andere Belgen dus out.

12:33 12 uur 33. Verstraeten plaats zich voor kwartfinales, Ryheul is out. Jorre Verstraeten (-60kg), die vrij was in ronde 1, had in zijn kamp de handen meer dan vol met de 19-jarige Turk Salih Yuldiz, die twee weken geleden nog brons pakte op het EK voor junioren. Beide judoka's verzamelde een waza-ari, maar kort voor het einde pakte Verstraeten uit met een winnende houdgreep. Hij plaatst zich voor de kwartfinales en is dus al zeker van herkansingen. Amber Ryheul (-52kg) moest in haar tweede kamp haar meerdere erkennen in de ervaren Roemeense Andreea Chitu, die al tweemaal Europees kampioene was. Het betekent meteen einde EK voor Ryheul.

