From zeroes to heroes: Canada pakt wereldtitel ondanks dramatische start

22:03 22 uur 03. 27e wereldtitel voor Canada. Canada heeft wraak genomen voor de verloren finale van 2019 en heeft zijn 27e wereldtitel veroverd tegen titelverdediger Finland. De Finnen kwam nochtans twee keer op voorsprong, maar twee keer sloeg Canada terug. In de extra tijd scoorde Nick Paul de golden goal op voorzet van zijn ploegmaat van Ottawa Connor Brown. Dat Canada zich alsnog tot wereldkampioen kroont, is zeker een verrassing. Het begon met 3 nederlagen op rij aan het WK, maar kon toch nog de rug rechten.



In de extra tijd scoorde Nick Paul de golden goal op voorzet van zijn ploegmaat van Ottawa Connor Brown.



Dat Canada zich alsnog tot wereldkampioen kroont, is zeker een verrassing. Het begon met 3 nederlagen op rij aan het WK, maar kon toch nog de rug rechten.

20:41 20 uur 41. Weer onderonsje tussen Canada en Finland. De geschiedenis herhaalt zich: net als in 2019 strijden Canada en Finland om de wereldtitel. Canada klopte de VS, Finland was te sterk voor Duitsland. 2 jaar geleden trokken de Finnen verrassend met 3-1 aan het langste eind. Krijgen we zondagavond een herhaling?

22:45 22 uur 45. Ook Finland en Canada bij laatste 4. De affiches voor de halve finales zijn bekend. De VS en Canada vechten een Noord-Amerikaans duel uit, Duitsland en Finland spelen een Europees onderonsje. Canada had verlengingen nodig om Rusland naar huis te sturen. Mangiapane van de Calgary Flames maakte het verschil. Titelverdediger Finland had genoeg aan 1 doelpunt tegen Tsjechië. Jere Innala scoorde in de tweede periode.

Canada had verlengingen nodig om Rusland naar huis te sturen. Mangiapane van de Calgary Flames maakte het verschil.

Titelverdediger Finland had genoeg aan 1 doelpunt tegen Tsjechië. Jere Innala scoorde in de tweede periode.

18:27 18 uur 27. VS en Duitsland naar halve finales. De eerste halvefinalisten zijn bekend. De Verenigde Staten blikten Slovakije in (6-1), Duitsland had shoot-outs nodig tegen Zwitserland (3-2). Onze oosterburen haalden in de slotminuut hun goalie uit het doel. Met succes. 44 seconden voor het einde maakte Gawanke 2-2 gelijk. In de shoot-outs (2-1) werd Noebels de held. Voor de Mannschaft op ijs worden het de eerste halve finales in 11 jaar. De laatste WK-medaille van Duitsland dateert al van 1953.

Onze oosterburen haalden in de slotminuut hun goalie uit het doel. Met succes. 44 seconden voor het einde maakte Gawanke 2-2 gelijk. In de shoot-outs (2-1) werd Noebels de held.

Voor de Mannschaft op ijs worden het de eerste halve finales in 11 jaar. De laatste WK-medaille van Duitsland dateert al van 1953.

18:25 18 uur 25. Zwitserland en Duitsland kruisen de degens.

18:23 18 uur 23. Finland was de verrassende winnaar in 2019. Zondag kennen we de opvolger van Finland. De Finnen waren de verrassing van het WK in 2019. In de finale klopten ze Canada met 1-3.