Red Panthers op hun hoede voor China, de laatste hindernis op weg naar olympische finale: "Het wordt oorlog"

Groepswedstrijd van China met 2-1 gewonnen

De video-analisten bij de Red Panthers moeten niet lang speuren naar beelden van de Belgische vrouwen in actie tegen China. In hun eerste groepswedstrijd op dit toernooi werd het onderlinge duel met 2-1 gewonnen.



Een makkelijke partij was het evenwel niet. China bewees een stugge tegenstander te zijn en schakelde in de vorige ronde Australië uit, het nummer 3 op de wereldranglijst. De Panthers zijn dus gewaarschuwd, het zal knokken worden voor een plekje in de finale.



Om een medaille zullen ze wel sowieso mogen strijden. Bij eventueel verlies wacht sowieso de troostfinale om het brons tegen de andere verliezende halve finalist: Nederland of Argentinië.