Red Lions staan zondag voor heruitgave van kwartfinale in Tokio tegen Spanje: "Met onze ploeg is iedere tegenstander haalbaar"

Bondscoach Michel van den Heuvel: "Het zal een echte battle worden"

Na een overtuigende groepsfase is het vertrouwen bij de Red Lions groot, al is bondscoach Michel van den Heuvel op zijn hoede. "Spanje kan heel krachtig zijn. Het is misschien een jonge groep maar met enorm veel talent. Het zal een echte battle worden. We gaan hen zeker niet onderschatten."





"Er zijn geen makkelijke kwartfinales. Iedereen wil graag voor een medaille spelen. Ook wij zijn klaar en we zijn gegroeid in het tornooi."