LIVESTREAM: Speuren naar kansen in kwartfinale tussen Red Panthers en Spanje, die nog op gang moet komen

In de kwartfinales van het olympisch hockeytoernooi in Parijs nemen de Red Panthers het vanavond op tegen Spanje. Gisteren werden de Red Lions verrassend uitgeschakeld door een sterk Spanje. Doen de Red Panthers beter of staat hen hetzelfde lot te wachten? Volg het vanaf 20.00 in deze liveblog en op VRT1.