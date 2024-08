LIVESTREAM (17.30 uur): Groepswinst is al binnen, behouden Red Lions tegen Argentinië ook hun perfect rapport?

Red Lions zijn al zeker van groepswinst

Vers van de pers: de Red Lions zijn groepswinnaar! Enkel Australië kon onze hockeymannen nog van groepswinst houden, maar na een 2-3-nederlaag tegen India is de groepswinst binnen voor de Lions.



Straks spelen Boon en co. dus om met een vlekkeloos parcours naar de eindfase te gaan. Argentinië zelf is ook al zeker van de kwartfinales, maar kan met winst een op papier minder sterke tegenstander treffen.



In de kwartfinales treffen de Red Lions de Spaanse hockeyploeg. Een flashback naar Tokio: ook daar troffen we Spanje bij de laatste 8. Een voorbode van een nieuwe gouden medaille?