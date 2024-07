Kunnen de Red Lions tegen Australië hun niveau opkrikken in een heruitgave van de olympische finale? "Zitten duidelijk nog niet op het niveau voor goud"

Tom Boon: "Zullen onze beste wedstrijd moeten spelen om te winnen"

Ook Tom Boon beseft dat de Lions nog moeten verbeteren. "We willen groeien in het toernooi om tegen de kwartfinales een fantastisch team te zijn."





Maar eerst wacht dus Australië. "Misschien willen zij revanche na de verloren olympische finale, maar wij zullen spelen om te winnen, al zullen we daarvoor onze beste wedstrijd moeten spelen."





Een wedstrijd in de warmte, maar daar ziet Boon geen graten in. "We hebben fysiek een sterk team. In Tokio wonnen we onze halve finale van India en en toen was het ook erg warm. Ik denk dat de warmte voor Australië moeilijk wordt dan voor ons."