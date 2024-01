Volgen hockeymannen voorbeeld van de vrouwen? Kijk om 15.30 uur naar Red Lions tegen Zuid-Korea

Het is nog maar de 2e keer dat de Belgische mannen deze eeuw tegen Zuid-Korea spelen. De Koreanen zijn niet te onderschatten, want op het laatste WK haalden ze de kwartfinales, waarin ze pas na shoot-outs verloren tegen Argentinië.



Na 2 gemiste edities proberen ze zich nu voor het eerst sinds 2012 voor de Spelen te kwalificeren. In 2000 bereikte Zuid-Korea nog de finale.