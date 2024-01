Red Panthers staan voor "finale" richting Olympische Spelen, kijk straks naar België - Groot-Brittannië

De Britse vrouwen waren er de voorbije edities wel bij. In Rio kroonden ze zich tot olympisch kampioen, in Tokio werd het brons (na verlies tegen Nederland in de halve finales).



Mooie adelbrieven, maar de huidige selectie ziet er anders uit. Enkele toppers hebben inmiddels afgehaakt.



De Britten bouwen momenteel aan een nieuwe ploeg, die 7e staat op de wereldranglijst. België is de nummer 4.



Commentator Floris Geerts: "Een nieuwe en minder ervaren generatie heeft overgenomen."



"Zo verloor de nationale ploeg onlangs nog Maddie Hinch, jarenlang de beste doelvrouw ter wereld. Haar vervangster Sabbie Heesh is oké, maar haalt lang niet het niveau van haar voorgangster."