Red Lions spelen straks al opnieuw op olympisch kwalificatietoernooi: "Gewoon om back to back te spelen"

Het gaat snel voor de Lions in Valencia. Iets meer dan 24 uur na hun zege tegen Japan moeten ze opnieuw het veld op tegen Ierland.





"We zijn dat wel gewoon om back to back te spelen", vertelt Loïck Luypaert. "De ploeg is er klaar voor. We spelen ook pas 's avonds dus we hebben nog een dag om alles te bespreken."





"Ierland is een heel andere tegenstander. We gaan de match hard maken aan de bal. We moeten sneller spelen dan de tegenstander kan lopen. Dat is meestal onze tactiek en dan komen we al een heel eind."