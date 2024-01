LIVESTREAM: Ontketende Red Panthers blazen Zuid-Korea genadeloos omver in tweede kwart

Het is meteen van moeten voor de Red Panthers. De Belgische hockeyvrouwen kwamen niet verder dan een 0-0-gelijkspel in hun openingswedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi. Tegen Zuid-Korea hopen onze landgenoten opnieuw aan te knopen met een driepunter. Volg de wedstrijd vanaf 14.15 uur met livestream op deze pagina of kijk naar VRT 1.