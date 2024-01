LIVESTREAM: Halen Red Lions hun telraam boven in laatste groepsmatch tegen Oekraïne?

Als de Red Lions winnen tegen Oekraïne, komen ze in de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi uit tegen Zuid-Korea, dat Oostenrijk afhield in groep B. Op het WK van vorig jaar wonnen de Red Lions nog met 5-0 van de Aziatische ploeg.



Als het alsnog zou mislopen voor de Belgen, dan komen ze in de halve finales uit tegen Spanje, de winnaar van groep B.