LIVESTREAM: Cosyns zet België op weg naar de Olympische Spelen

België leidt met het kleinste verschil tegen Zuid-Korea en is op weg naar de Olympische Spelen van Parijs.



Het duurde even vooraleer de Red Lions de Koreaanse muur gesloopt kregen. Net voor de pauze lukte het ze toch. Onana vond Cosyns op links, de aanvaller tikte de bal over Kim in het doel.



Breiden de Belgen zo meteen hun voorsprong uit? Vorig jaar op het WK ging het van 0-0 bij de rust naar 5-0 tegen Zuid-Korea.