LIVESTREAM (17 uur): Kunnen de Red Panthers tegen Oekraïne doorstoten op olympisch kwalificatietoernooi?

Om hun olympische droom waar te maken, moeten de Belgische hockeyvrouwen de halve finales halen.



Vanavond om 17 uur spelen ze hun laatste groepsmatch, tegen rode lantaarn Oekraïne. Een draw volstaat voor een plaats bij de laatste 4 op het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia.



U kunt de match hier bekijken met een livestream of schakel in op VRT 1. Floris Geerts verzorgt het commentaar.