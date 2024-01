LIVESTREAM (14.15 uur): Red Panthers spelen meteen match van de waarheid tegen Zuid-Korea

De wedstrijd tegen Zuid-Korea is meteen van levensbelang voor de olympische droom van de Red Panthers. In de openingswedstrijd kwamen de Belgen niet verder dan een scoreloos gelijkspel, wanneer ze tegen Zuid-Korea opnieuw punten verliezen, lijkt een ticket voor de Spelen in Parijs plots zeer ver weg. Zeker nu hun rechtstreekse concurrent Ierland op weg is naar een overtuigende overwinning tegen kneusje Oekraïne.