Wegnez op zijn hoede voor Nederland: "Als we defensieve kracht niet terugvinden, komen we in problemen"

clock 16:12 16 uur 12. Bondscoach Michel van den Heuvel is op zijn hoede voor Nederland. "Na Engeland en Spanje staan we tegenover een tegenstander van een nog hoger niveau. Nederland speelt heel dynamisch, agressief en snel. Om hen dat te beletten moeten we zo veel mogelijk balbezit hebben. Zo kunnen we controleren en zelf het ritme bepalen." "Om Europees kampioen te worden, staan we voor twee finales tegenover absolute toplanden. We hebben een heel goede groepsfase achter de rug. Daarin hebben we hard gewerkt aan de samenhang tussen de linies. Dankzij de uitdagingen die de tegenstander ons stellen, maken we steeds meer progressie."



clock 16:11 16 uur 11. De rivaliteit met het Nederlandse hockeyteam is speciaal. Het geeft een extra cachet aan onze halve finale. Michel van den Heuvel, coach Red Lions. De rivaliteit met het Nederlandse hockeyteam is speciaal. Het geeft een extra cachet aan onze halve finale. Michel van den Heuvel, coach Red Lions

clock 16:10 16 uur 10. In hun laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk leverden de Belgen niet hun beste prestatie. "We hadden twee zware wedstrijden achter de rug, waren al geplaatst en wilden ons wat amuseren. Uiteindelijk denk ik dat het een goede voorbereiding was op het duel met Nederland", aldus Victor Wegnez. "We mogen tevreden zijn over onze groepsfase. We hebben veel karakter getoond. Als je ziet hoe we tegen Engeland terugkomen, zegt dat veel over de wil en de ambitie van deze groep. Daar staat tegenover dat we te veel doelpunten incasseerden. Dat werd wel elke match beter, maar we moeten echt onze defensieve kracht terugvinden, anders gaan we in de problemen komen."



clock 16:10 16 uur 10. Wegnez: "Nederland heeft indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt". "Nederland heeft de jongste twee jaar onder de vleugels van Jeroen Delmee een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt", vindt Red Lion Victor Wegnez. "Delmee (van 2010 tot 2012 coach van de Red Lions) heeft het team verjongd en heeft daarbij heel goed werk geleverd. Ze kunnen bijzonder efficiënt zijn, zoal ze recent in de Pro League bewezen hebben. We zullen geen steekje mogen laten vallen. Ik schat onze kansen op fifty-fifty. Dat is altijd zo tegen Nederland."



