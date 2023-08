LIVE: Rampstart voor de Panthers, Nederland heeft al snel dubbele voorsprong beet

Of de uitspraak van de Nederlandse bondscoach een extra motivatie voor ons is? Een beetje wel ja. Iemand in de ploeg zei "f*ck it, f*ck die Hollandse". Dit is voor ons een kleine plus.

17 uur . Panthers niet onder de indruk van Nederlandse bluf. De Red Panthers versloegen donderdag Duitsland in de halve finale op het EK. De Belgische hockeyvrouwen staan zo voor de tweede keer ooit in de EK-finale. "We zijn superblij met die finaleplek, maar we zijn nog niet klaar", sprak sterkhoudster Charlotte Englebert vrijdag. "We willen goud en ons ticket voor de Spelen van Parijs." In aanloop naar de halve finale viel er uit het Nederlandse kamp nog een opvallende uitspraak te noteren. "Ik denk dat Duitsland het zal halen. Ik vind dat België te veel omhoog wordt geschreven", sprak bondscoach Paul van Ass. De Panthers antwoordden op het veld. In de finale tegen Oranje kunnen ze Van Ass nu van antwoord dienen. "We hebben de uitspraak meegekregen ja, maar daar trekken we ons niets van aan", zegt Englebert. "Het is niet ons probleem. Of het extra motivatie is voor de finale? Een beetje wel ja. Iemand in de ploeg zei " f*ck it , f*ck die Hollandse". Dit is een kleine plus voor ons." .