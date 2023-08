clock 18:10

18 uur 10. Nederlandse rivaal. Dat Nederland en België elkaar al vaker tegenkwamen op het grote internationale toneel hoeven we u niet te vertellen. De rivaliteit met onze noorderburen, een traditionele wereldmacht in het hockey, gaat al jaren terug. Nederland versloeg België in de EK-finale in 2017, een jaar later namen de Red Lions hun revanche in de WK-finale. Ook de laatste jaren zagen we heel wat Derby's der Lage Landen. Op het WK eerder dit jaar trokken de Lions nog aan het langste eind in de halve finale. Maar in de Pro League in juli gingen de Belgen wel nog twee keer (stevig) onderuit. Vandaag krijgen ze een kans op eerherstel. .