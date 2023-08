Nederland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale. In de halve finales konden de Engelse vrouwen een helft lang gelijke tred houden. Maar toen de Engelse dijk brak, was er geen houden aan. Na de rust slikte Engeland nog 7 Nederlandse goals: 7-0. Voor de Nederlandse vrouwen is het al de 14e finale op een EK.

20 uur 13. Duitsland - België vanaf 20 u. Raoul Ehren en zijn speelsters staan te springen om het donderdag op te nemen tegen Duitsland in de halve finales van het EK hockey in Mönchengladbach. Duitsland ging gezwind door de poulefase en slikte zelfs geen enkel tegendoelpunt. "Ze zijn tactisch heel sterk", analyseert de bondscoach. "We moeten kalm blijven en we moeten onszelf ervan bewust zijn dat ze op een bepaald moment openingen zullen vinden. Er liggen mogelijkheden in de omschakeling. Ik verwacht geen gesloten duel zoals tegen Nederland, integendeel." "Duitse ploegen tekenen altijd present op grote momenten", vervolgde Ehren. "Ze voelen druk, maar het publiek kan hen vleugels geven." "Ik ben niet ongerust, want vorig jaar brachten we op het WK Nederland voor eigen volk aan het wankelen, in een vol huis. We staan te popelen." .