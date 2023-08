Daar is de eerste Belgische mogelijkheid: Kina zorgt voor de opening, maar Ghislain kan niet bij de scherpe voorzet van Onana.

clock 21:25

21 uur 25. Het is een rustige controle van de Red Lions, maar het is wachten op een eerste aanvallende flits. De Sloover wil iedereen wakker schudden en maakt zich even kwaad op zijn ploegmaats. .