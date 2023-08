11 uur 35. Groepswinst meteen op het spel? Met ook nog Oostenrijk en Spanje in de groep van de Belgen, lijkt het vrij wel zeker dat de winnaar van dit duel ook groepswinnaar wordt. Niet onbelangrijk met het oog op de tegenstander in de halve finales. Al zijn nummer 1 van de wereld Nederland, dat overtuigde met 6-0-winst tegen Frankrijk en wereldkampioen Duitsland, dat tegen Wales op 3-3 bleef steken, allebei zware dobbers. .

clock 11:24

11 uur 24. Nummer 2 vs. nummer 4 . De Red Lions openen hun EK dus tegen Engeland en dat is toch een naam als een klok in het Europese hockey. De Engelsen werden al 7 keer derde op een EK, 1 keer tweede en in 2009 werden ze zelfs Europees kampioen in Amstelveen. De nummer 4 van de wereld is ook nu weer een naam om rekening mee te houden voor de medailles. In januari werd Engeland nog 5e op het WK in India, waar de Belgen goud verloren in de finale tegen Duitsland. .