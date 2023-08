Het gevoel na de eerste twee poulematchen is over het algemeen goed. We zijn tevreden over de resultaten en de manier van spelen. Spanje is een technisch zeer sterke ploeg, die ook collectief beter is geworden.

09 uur 22. Het gevoel na de eerste twee poulematchen is over het algemeen goed. We zijn tevreden over de resultaten en de manier van spelen. Spanje is een technisch zeer sterke ploeg, die ook collectief beter is geworden. Red Panther Emma Puvrez.

Flashback naar EK 2019. België is de nummer 5 van de wereld, Spanje de nummer 7. De situatie is dezelfde als op het EK van 2019 in Antwerpen. Ook toen was Spanje de tegenstander in de laatste groepsmatch. België verloor met 0-1, waardoor niet België, maar Spanje doorstootte. Op het EK 2 jaar later in Amstelveen (Ned) nam het team van coach Raoul Ehren revanche met een 3-1-zege in de troostfinale tegen Spanje.