clock 11:28 11 uur 28. Einde: 3-1. De Belgen konden na de rust niet meer scoren, maar wonnen oververdiend met 3-1 van Oostenrijk. Met 9 op 9 zijn ze groepswinnaar, al waren ze al zeker van de halve finales.

clock 11:26 VAR. Op 5 seconden van het einde dwingen de Belgen een strafcorner af. Oostenrijk roept de VAR erbij, die stelt vast dat de verdediger wel degelijk op 5 meter afstand stond. Dus strafcorner weg voor de Belgen.

clock 11:24 Hasun loopt strafcorner eruit. België kan ook bij deze gelegenheid niet scoren. Geen derde keer goal uit een penalty corner, Hasun loopt de bal er goed uit.

clock 11:23 Strafcorner voor België. De ref vraag advies aan de VAR. En hij had het goed gezien: de Belgen verdienen een strafcorner.



clock 11:20 11 uur 20. Ghislain zoekt backhand. Aanvallend is het een beetje stilgevallen bij de Lions. Maar toch krijgt Ghislain nog eens een schietkans. Hij kiest evenwel niet voor de forehand, maar draait nog naar zijn backhand. Daardoor is de Belgische kans weg, want een verdediger duwt de bal net voor de slag weg.

clock 11:19 11 uur 19. Nog 5 minuten. De Belgen hebben nog 5 minuten voor een 4e en een 5e goal. Zo zouden ze in elke EK-groepsmatch hier in Duitsland 5 keer gescoord hebben. Tegen Engeland werd het 3-5, tegen Spanje 5-1.

clock 11:18 11 uur 18. België laat 4-1 liggen. De Belgen hebben al kansen genoeg gehad op een goal na de rust, maar de bal wil er niet in. Charlier devieert de bal de lucht in, maar die gaat net naast het kaderwerk. De Kerpel gooit nog zijn lijf tegen de paal in een poging om de bal in doel te doen belanden. Maar hij heeft zich vooral pijn gedaan.

clock 11:13 11 uur 13. Dribbel Lindengrun. De Lions laten de Steenbokken weer wat meer komen. Lindengrun dribbelt fraai in de cirkel, maar vindt geen vrije maat.

clock 11:12 11 uur 12. Oostenrijk profiteert niet van overtal. De Oostenrijkers schuiven wel op en spelen 2 minuten op de helft van de Belgen, maar ze komen niet in de cirkel.

clock 11:11 Onana 2 minuten straftijd. België moet even met zijn tienen voort. Onana is iets te enthousiast in zijn achtervolging en brengt een Oostenrijker ten val. Twee minuten strafbank.

clock 11:08 11 uur 08. Q3: 3-1. De Belgen zijn heer en meester, maar kunnen dat overwicht niet omzetten in extra doelpunten. Al waren er kansen genoeg. Maar de Oostenrijkse doelman doet goed zijn werk.

clock 11:07 11 uur 07. Ghislain verdient goaltje. Al een hele match oogt Ghislain gretig. Hij viel ook in het derde quarter op, maar kan dat voorlopig niet omzetten in een treffer. Szymczyk stopt de jongeling opnieuw af.

clock 11:05 11 uur 05. Oostenrijk wordt moe. Op het eind van het derde quarter krijgen de Oostenrijkers het fysiek zwaar. Ze moeten achteruit.

clock 11:03 Van Doren pakt strafcorner. Losonci doet het goed in de Belgische cirkel en tikt de bal tegen een Belgische voet. De Oostenrijkse strafcornerspecialist staat nu wel op het veld, daarstraks nog niet. Michael Körper legt aan en schiet naar de rechterbovenhoek, maar daar werkt Van Doren knap weg.



Michael Körper legt aan en schiet naar de rechterbovenhoek, maar daar werkt Van Doren knap weg.

clock 11:01 Geen strafcorner voor België. De Oostenrijkers vragen een videocall. De VAR ziet inderdaad geen voet, dus de strafcorner wordt weggewuifd.

clock 10:59 10 uur 59. Belgische druk. De rode aanvalsgolven blijven nu constant aanrollen. Kina, Onana en Van Dessel zijn gevaarlijk. Die laatste dwingt een strafcorner af.

clock 10:55 10 uur 55. Ghislain solo. De jonge Belg onderschept een slechte terugspeelbal van Oostenrijk, omspeelt op snelheid 2 verdedigers, maar Szymczyk keept uitstekend.