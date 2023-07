Red Lions trakteren Spanjaarden op doelpuntenregen na rust, eindzege in Hockey Pro League kan nog

Enkel met 6 op 6 tegen Spanje en Nederland kunnen de Red Lions alsnog de Hockey Pro League aan hun knappe palmares toevoegen.

De Belgen wisten dus wat hen te doen stond. Vorige confrontatie tegen Spanje – afgelopen vrijdag – eindigde op een doelpuntenkermis. Al bleven die uit in een eerste helft, waar de Spanjaarden vooral stug verdedigden.

Pas in de tweede periode werd de kraan opengezet. Sébastien Dockier opende de score na 2 minuten hockeyen. Enkele minuten laten knalde Nicolas De Kerpel een geruststellende tweede treffer in doel.

De honger van de leeuwen was nog niet gestild. Zij zaten nog met een brok in de maag: de stevige oplawaai van Nederland in het weekend. Dus zorgden een solo van Victor Wegnez en twee strafcorners van specialist Alexander Hendrickx voor een forfaitscore.

Daardoor is die laatste bezig aan een alweer indrukwekkend seizoen. De verdediger van de Red Lions miste de helft van de wedstrijden door ziekte en blessures, maar maakte hij zijn 11e goal.

De Spaanse tegengoal slechts een voetnoot voor de Belgen. Zij zaten met hun hoofd al bij de wedstrijd van morgen. Als ze revanche kunnen nemen tegen Nederland, is eindwinst in de Hockey Pro League een prooi voor de Lions.