Red Lions tellen af naar kwartfinale: "Niet denken dat we "maar" tegen Nieuw-Zeeland spelen"

clock 13:09 13 uur 09. Arthur Van Doren: "Mijn loon? Niks verbazends". Red Lion Arthur Van Doren heeft enkele korte vragen beantwoord op de sociale media van de Internationale Hockeyfederatie FIH. Een van de vragen: hoe ziet je loon eruit? "Je gaat niet achterover vallen verbazing. Ik doe het voor de liefde van de sport", lacht de 2-voudige Wereldspeler van het Jaar. . Arthur Van Doren: "Mijn loon? Niks verbazends" Red Lion Arthur Van Doren heeft enkele korte vragen beantwoord op de sociale media van de Internationale Hockeyfederatie FIH.

Een van de vragen: hoe ziet je loon eruit?

"Je gaat niet achterover vallen verbazing. Ik doe het voor de liefde van de sport", lacht de 2-voudige Wereldspeler van het Jaar.

clock 13:08 13 uur 08.

clock 13:00 13 uur . nummer 1 tegen nummer 9 van Tokio. Op de Olympische Spelen van Tokio eindigde Nieuw-Zeeland op de 9e plaats, België won het toernooi. Weetje: in 1976 waren de rollen omgedraaid. Toen pakte Nieuw-Zeeland goud en werd België 9e. . nummer 1 tegen nummer 9 van Tokio Op de Olympische Spelen van Tokio eindigde Nieuw-Zeeland op de 9e plaats, België won het toernooi.

Weetje: in 1976 waren de rollen omgedraaid. Toen pakte Nieuw-Zeeland goud en werd België 9e.

clock 13:00 13 uur . Mooie tijden: anderhalf jaar geleden pakte België olympisch goud in Tokio.

clock 12:52 12 uur 52. verdediger voor een verdediger. Bondscoach Michel van den Heuvel heeft een verdediger door een verdediger vervangen in zijn kern. Maxime Van Oost neemt de plaats in van de geblesseerde Alexander Hendrickx. Aanvaller Thibeau Stockbroekx (22) blijft dus in de tribunes zitten. Van Oost (23) komt in clubverband uit voor de Waterloo Ducks. Bij de nationale ploeg heeft hij 14 caps achter zijn naam staan. . verdediger voor een verdediger Bondscoach Michel van den Heuvel heeft een verdediger door een verdediger vervangen in zijn kern. Maxime Van Oost neemt de plaats in van de geblesseerde Alexander Hendrickx. Aanvaller Thibeau Stockbroekx (22) blijft dus in de tribunes zitten.

Van Oost (23) komt in clubverband uit voor de Waterloo Ducks. Bij de nationale ploeg heeft hij 14 caps achter zijn naam staan.

clock 12:50 12 uur 50. Maxime Van Oost (23) vervangt Alexander Hendrickx in de Belgische WK-kern. Maxime Van Oost (23) vervangt Alexander Hendrickx in de Belgische WK-kern

clock 11:05 11 uur 05. WK hockey Alexander Hendrickx is out voor de rest van het WK hockey

clock 08:57 08 uur 57. Deze groep is sterker dan die van het WK 2018 dankzij de ervaring die ze hebben opgedaan door het winnen van het WK, EK en de Spelen. We zijn van een ploeg die jaagt, veranderd in een ploeg die wordt opgejaagd. Je moet in staat zijn om daarmee om te gaan. Shane McLeod, ex-bondscoach en nog steeds staflid. Deze groep is sterker dan die van het WK 2018 dankzij de ervaring die ze hebben opgedaan door het winnen van het WK, EK en de Spelen. We zijn van een ploeg die jaagt, veranderd in een ploeg die wordt opgejaagd. Je moet in staat zijn om daarmee om te gaan. Shane McLeod, ex-bondscoach en nog steeds staflid

clock 07:22 07 uur 22. Bij winst wacht Nederland of Zuid-Korea. Als de Red Lions de laatste 4 bereiken, nemen ze het daarin op tegen Nederland of Zuid-Korea. De Aziaten verrasten de Argentijnen na een spectaculaire match (5-5, 3-2 na shoot-outs). Nederland is de nummer 3 van de wereld, Zuid-Korea de nummer 9. In de groepsfase klopte de Belgen de Koreanen met 5-0. . Bij winst wacht Nederland of Zuid-Korea Als de Red Lions de laatste 4 bereiken, nemen ze het daarin op tegen Nederland of Zuid-Korea. De Aziaten verrasten de Argentijnen na een spectaculaire match (5-5, 3-2 na shoot-outs).



Nederland is de nummer 3 van de wereld, Zuid-Korea de nummer 9. In de groepsfase klopte de Belgen de Koreanen met 5-0.

clock 07:20 07 uur 20. België verloor nog nooit van Black Sticks. Door de coronapandemie en de reisrestricties van Nieuw-Zeeland kwamen de Belgen en de Black Sticks elkaar niet meer tegen sinds februari 2020. De Red Lions tellen 5 zeges in evenveel onderlinge duels. . België verloor nog nooit van Black Sticks Door de coronapandemie en de reisrestricties van Nieuw-Zeeland kwamen de Belgen en de Black Sticks elkaar niet meer tegen sinds februari 2020. De Red Lions tellen 5 zeges in evenveel onderlinge duels.



clock 07:16 07 uur 16. België nummer 2, Nieuw-Zeeland nummer 11. Op papier zijn de Belgen favoriet. België is de regerende wereldkampioen én nummer 2 van de wereled, Nieuw-Zeeland staat 11e. België won in de groepsfase van Zuid-Korea (5-0) en Japan (7-1), tegen Duitsland speelde het 2-2 gelijk. Het stootte als groepswinnaar rechtstreeks door naar de kwartfinales. Nieuw-Zeeland eindigde pas derde in zijn groep na één zege (3-1 tegen Chili) en twee nederlagen (4-0 tegen Nederland en 3-2 tegen Maleisië). Daarom moesten ze een barrage spelen tegen India, dat ze verrassend versloegen met 3-3 (5-4 na shoot-outs). . België nummer 2, Nieuw-Zeeland nummer 11 Op papier zijn de Belgen favoriet. België is de regerende wereldkampioen én nummer 2 van de wereled, Nieuw-Zeeland staat 11e.



België won in de groepsfase van Zuid-Korea (5-0) en Japan (7-1), tegen Duitsland speelde het 2-2 gelijk. Het stootte als groepswinnaar rechtstreeks door naar de kwartfinales.



Nieuw-Zeeland eindigde pas derde in zijn groep na één zege (3-1 tegen Chili) en twee nederlagen (4-0 tegen Nederland en 3-2 tegen Maleisië). Daarom moesten ze een barrage spelen tegen India, dat ze verrassend versloegen met 3-3 (5-4 na shoot-outs).



clock 24-01-2023 24-01-2023.

clock 20:28 20 uur 28. Red Lions zijn klaar voor kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland op het WK hockey. Red Lions zijn klaar voor kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland op het WK hockey

clock 13:50 13 uur 50. Interview met Felix Denayer. Interview met Felix Denayer

clock 13:48 13 uur 48. Felix Denayer: "Vertrouwen in beste staf ter wereld". Ook Felix Denayer was verrast dat Nieuw-Zeeland ten koste van WK-organisator India kon doorstoten naar de kwartfinale. "Onverwacht, maar niet onverdiend", vertelde hij voor zijn training vandaag. "India leek wat onder de druk van het land te bezwijken, terwijl Nieuw-Zeeland tactsich goed in elkaar zat." "Sportief gezien hadden we geen voorkeur tussen beide teams, maar tegen India spelen in een vol huis, was toch wel een mooie ervaring geweest. Het zal nu zaak zijn om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nieuw-Zeelandse ploeg." "Dat zal een leuke uitdaging worden, maar we hebben er alle vertrouwen in. We beschikken niet voor niets over misschien wel de beste technische staf van de wereld. Gisteren hebben we de fundamenten al gelegd op training, nu nog de details." . Felix Denayer: "Vertrouwen in beste staf ter wereld" Ook Felix Denayer was verrast dat Nieuw-Zeeland ten koste van WK-organisator India kon doorstoten naar de kwartfinale. "Onverwacht, maar niet onverdiend", vertelde hij voor zijn training vandaag. "India leek wat onder de druk van het land te bezwijken, terwijl Nieuw-Zeeland tactsich goed in elkaar zat."

"Sportief gezien hadden we geen voorkeur tussen beide teams, maar tegen India spelen in een vol huis, was toch wel een mooie ervaring geweest. Het zal nu zaak zijn om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nieuw-Zeelandse ploeg."

"Dat zal een leuke uitdaging worden, maar we hebben er alle vertrouwen in. We beschikken niet voor niets over misschien wel de beste technische staf van de wereld. Gisteren hebben we de fundamenten al gelegd op training, nu nog de details."

clock 13:35 13 uur 35. WK hockey Het staatsgeheim van de Red Lions: speelt Alexander Hendrickx nog op het WK of niet?

clock 13:28 13 uur 28. Interview met Florent van Aubel. Interview met Florent van Aubel

clock 13:27 13 uur 27. Alexander Hendrickx afwezig op laatste training. Op de geblesseerde Alexander Hendrickx na trainde een voltallige Belgische hockeyselectie maandag een laatste keer voor hun kwartfinale op het WK in India. Hendrickx sukkelt met een knieblessure en onderging inmiddels een scan. Het is nog wachten op de resultaten daarvan. De Belgische staf kan tot anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag om 14u30) een wijziging in het team doorvoeren. Als de strafcornerspecialist moet afhaken, lijkt zijn eerste vervanger Maxime Van Oost te worden. Arthur Van Doren werd zondag nog gespaard op training, maar sloot maandag weer aan bij de groep, die in de Indiase hitte (zo'n 30 graden) aan de slag ging op het terrein naast het Kalingastadion. Na de lichte oefenstonde van zondag simuleerde coach Michel van den Heuvel dit keer op training wedstrijdsituaties. Zoals vaker was er ook plaats voor enkele strafcorners en shoot-outs. . Alexander Hendrickx afwezig op laatste training Op de geblesseerde Alexander Hendrickx na trainde een voltallige Belgische hockeyselectie maandag een laatste keer voor hun kwartfinale op het WK in India. Hendrickx sukkelt met een knieblessure en onderging inmiddels een scan. Het is nog wachten op de resultaten daarvan.

De Belgische staf kan tot anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag om 14u30) een wijziging in het team doorvoeren. Als de strafcornerspecialist moet afhaken, lijkt zijn eerste vervanger Maxime Van Oost te worden.

Arthur Van Doren werd zondag nog gespaard op training, maar sloot maandag weer aan bij de groep, die in de Indiase hitte (zo'n 30 graden) aan de slag ging op het terrein naast het Kalingastadion. Na de lichte oefenstonde van zondag simuleerde coach Michel van den Heuvel dit keer op training wedstrijdsituaties. Zoals vaker was er ook plaats voor enkele strafcorners en shoot-outs.



clock 13:26 13 uur 26. Het zal een speciale avond zijn, zeker wanneer de volksliederen weerklinken; Ik draag beide een warm hart toe. . Shane McLeod, assistent-trainer Red Lions. Het zal een speciale avond zijn, zeker wanneer de volksliederen weerklinken; Ik draag beide een warm hart toe. Shane McLeod, assistent-trainer Red Lions