Red Lions ontmoeten zondag om 14.30 u "hongerig" Duitsland in WK-finale: "Hebben vertrouwen in onszelf"

Een jong team dat hongerig is, is altijd gevaarlijk. Al hebben wij veel vertrouwen in onze kansen. Félix Denayer.

Kapitein Félix Denayer heeft vertrouwen in goede afloop

Het doel was onze titel verdedigen. Al het voorbereidende werk is gebeurd, nu moeten we het afmaken tegen Duitsland. Félix Denayer

Florent van Aubel looft zijn doelman.

Ik ben blij dat ik tegen Duitsland kan spelen. Ik ken die jongens door en door, en dus ook hun shoot-outs. Vincent Vanasch

Vincent Vanasch kijkt uit naar confrontatie met Duitsers

Vincent Vanasch is steviger dan de meeste muren hier. Als we naar shoot-outs gaan, hebben we met hem een troefkaart. Victor Wegnez

Victor Wegnez: "Zijn hier om WK te winnen"

Feest na Nederland? We zijn hier niet om onze finaleplek te vieren, maar om een WK te winnen. Victor Wegnez

Duitsland met doldwaze ommekeer. Een comeback om "Sie" tegen te zeggen van de Duitsers tegen Australië in hun halve finale. De Belgen zijn alvast gewaarschuwd.

Geblesseerde strafcornerspecialist Alexander Hendrickx kon zijn zenuwen moeilijk bedwingen in de tibunes.

Penaltythriller in halve finale. Een penalty shoot out die heel wat vingernagels het leven kostte, maar de Red Lions plaatsten zich ten koste van Nederland voor de WK-finale.