Red Lions-coach voor halve finale tegen Nederland op WK hockey: "Er is volgens mij niet echt een favoriet"

Er is zeker geen gevaar op onderschatting. Maar wij willen met geloof in eigen kunnen doorstoten naar de finale. Arthur Van Doren.

Veel Nederlanders spelen hun eerste groot toernooi, ze hebben eigenlijk niks te verliezen. Zij gaan gewoon zonder nadenken die wedstrijd in. Wij willen winnen op basis van onze ervaring, door zelf veel de bal te hebben. Sebastien Dockier, speelt in Nederland voor Pinoké.

Ik zit te popelen om tegen Nederland te spelen, ik ken veel van die jongens. Het is altijd leuk om tegen hen te spelen. Ik begrijp dat ze zich in de rol van underdog zetten. Wij zijn de wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Sebastien Dockier, speelt in Nederland voor Pinoké.

Er is geen sprake van arrogantie, we beseffen zeer zeker de kwaliteiten van Nederland. Maar we hebben daar goede wapens tegen. We gaan scherp het weekend in. Bondscoach Michel van den Heuvel.

Nederlang heeft een jonge, gretige groep die blij is met de kansen die ze krijgt. Wij zijn ook blij met de halve finale, wij hebben veel ervaring met halve finales. Ik denk dat dat een pre is, als de druk erop gaat komen. Bondscoach Michel van den Heuvel.

Het gaat uiteindelijk om details. Als je ziet dat de grote wedstrijden de laatste jaren zijn beslist op shoot-outs. Misschien komt het daar ook op aan. Maar daar zijn we ook op voorbereid. Bondscoach Michel van den Heuvel.

Het komt erop aan dat je op het juiste moment goed bent. Ik heb het gevoel dat wij in staat zijn om het Nederland heel lastig te maken. Bij dit soort wedstrijden is er volgens mij niet echt een favoriet. Maar ik heb wel een goed gevoel bij mijn groep. Bondscoach Michel van den Heuvel.

Trofeekaper België mist Hendrickx. De Red Lions van hun kant rijgen al jaren de trofeeën aan elkaar. Ze werden achtereenvolgens wereldkampioen (2018), Europees kampioen (2019) en olympisch kampioen (2021). De structuur staat er sinds de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Topspelers als Vincent Vanasch, Felix Denayer, Tom Boon en Arthur Van Doren gaan al ettelijke jaren mee. Bondscoach Michel van den Heuvel kende slechts één tegenslag. Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx viel in de groepsmatch tegen Japan uit en mist de rest van het toernooi. De strafcorners (3/21) waren tot dusver niet top op deze Wereldbeker, maar België scoorde wel vlot velddoelpunten.



Nederland heeft weinig ervaring, maar maakt aanvallend indruk. Een erg aanvallend Nederland maakte tot dusver indruk op het WK. Oranje scoorde al 27 doelpunten en won alle 4 zijn wedstrijden met ruim verschil. Daar kan echter ook een kanttekening bij geplaatst worden. De Nederlanders werden nog niet echt getest. De Red Lions van hun kant kwamen in de groepsfase al Duitsland tegen (2-2), dat eerder op de dag in de andere halve finale Australië treft. Voor de volledigheid: de Belgen maakten 16 goals. De Nederlanders sloegen na de traumatische uitschakeling in de kwartfinales van het olympisch hockeytoernooi in Tokio een nieuwe weg in. Jeroen Delmee, de oud-bondscoach van België, kwam aan het roer te staan en selecteerde voor dit WK niet minder dan 9 spelers zonder toernooi-ervaring. Ook het gebrek aan ervaring kan een nadeel zijn voor Oranje, dat de Lions in 2021 wel klopte in de halve finales van het EK.



