Red Lions bereiden zich voor op WK-kwartfinale: "Vertrouwen in misschien wel de beste staf ter wereld"

Ook Felix Denayer was verrast dat Nieuw-Zeeland ten koste van WK-organisator India kon doorstoten naar de kwartfinale. "Onverwacht, maar niet onverdiend", vertelde hij voor zijn training vandaag. "India leek wat onder de druk van het land te bezwijken, terwijl Nieuw-Zeeland tactsich goed in elkaar zat." "Sportief gezien hadden we geen voorkeur tussen beide teams, maar tegen India spelen in een vol huis, was toch wel een mooie ervaring geweest. Het zal nu zaak zijn om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nieuw-Zeelandse ploeg." "Dat zal een leuke uitdaging worden, maar we hebben er alle vertrouwen in. We beschikken niet voor niets over misschien wel de beste technische staf van de wereld. Gisteren hebben we de fundamenten al gelegd op training, nu nog de details.

"Sportief gezien hadden we geen voorkeur tussen beide teams, maar tegen India spelen in een vol huis, was toch wel een mooie ervaring geweest. Het zal nu zaak zijn om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nieuw-Zeelandse ploeg."

"Dat zal een leuke uitdaging worden, maar we hebben er alle vertrouwen in. We beschikken niet voor niets over misschien wel de beste technische staf van de wereld. Gisteren hebben we de fundamenten al gelegd op training, nu nog de details.

Op de geblesseerde Alexander Hendrickx na trainde een voltallige Belgische hockeyselectie maandag een laatste keer voor hun kwartfinale op het WK in India. Hendrickx sukkelt met een knieblessure en onderging inmiddels een scan. Het is nog wachten op de resultaten daarvan. De Belgische staf kan tot anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag om 14u30) een wijziging in het team doorvoeren. Als de strafcornerspecialist moet afhaken, lijkt zijn eerste vervanger Maxime Van Oost te worden. Arthur Van Doren werd zondag nog gespaard op training, maar sloot maandag weer aan bij de groep, die in de Indiase hitte (zo'n 30 graden) aan de slag ging op het terrein naast het Kalingastadion. Na de lichte oefenstonde van zondag simuleerde coach Michel van den Heuvel dit keer op training wedstrijdsituaties. Zoals vaker was er ook plaats voor enkele strafcorners en shoot-outs.

De Belgische staf kan tot anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag om 14u30) een wijziging in het team doorvoeren. Als de strafcornerspecialist moet afhaken, lijkt zijn eerste vervanger Maxime Van Oost te worden.

Arthur Van Doren werd zondag nog gespaard op training, maar sloot maandag weer aan bij de groep, die in de Indiase hitte (zo'n 30 graden) aan de slag ging op het terrein naast het Kalingastadion. Na de lichte oefenstonde van zondag simuleerde coach Michel van den Heuvel dit keer op training wedstrijdsituaties. Zoals vaker was er ook plaats voor enkele strafcorners en shoot-outs.



Het zal een speciale avond zijn, zeker wanneer de volksliederen weerklinken; Ik draag beide een warm hart toe. Shane McLeod, assistent-trainer Red Lions.

Niet gastland India, wél het verrassende Nieuw-Zeeland is de tegenstander van de Red Lions in de kwartfinale van het WK. "Dat Nieuw-Zeeland gewonnen heeft, kwam bij velen als een verrassing, maar ik heb er altijd toch wat rekening mee gehouden", vertelt assistent-trainer Shane McLeod. McLeod is zelf een Nieuw-Zeelander en fungeerde er vroeger zelfs al als bondscoach. De studieronde van de nieuwe tegenstander van de Lions zou dus geen al te zware klus mogen zijn. "We hebben in onze voorbereiding wel vooral de focus gelegd op India. Maar ik ken de mannen goed, dat zal ons helpen in de snelheid van het analyseproces" "Toch moeten we oppassen voor een kat-en-muisspelletje. De bondscoach is een voormalig staflid van mij. Ik weet dat hij zijn gameplan graag op maat van zijn tegenstander maakt. We moeten ons dus niet té veel proberen spiegelen aan wat zij zouden kunnen doen."

McLeod is zelf een Nieuw-Zeelander en fungeerde er vroeger zelfs al als bondscoach. De studieronde van de nieuwe tegenstander van de Lions zou dus geen al te zware klus mogen zijn. "We hebben in onze voorbereiding wel vooral de focus gelegd op India. Maar ik ken de mannen goed, dat zal ons helpen in de snelheid van het analyseproces"

"Toch moeten we oppassen voor een kat-en-muisspelletje. De bondscoach is een voormalig staflid van mij. Ik weet dat hij zijn gameplan graag op maat van zijn tegenstander maakt. We moeten ons dus niet té veel proberen spiegelen aan wat zij zouden kunnen doen."