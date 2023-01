LIVE: Schrijven de Red Lions opnieuw geschiedenis? De Kerpel staat in de basis

clock 13:57 13 uur 57. De Kerpel in de basis. Nicolas De Kerpel heeft de coach overtuigd met zijn gelijkmaker tegen Nederland (2-2). In de halve finales mocht hij pas laat opdraven, nu staat de energieke aanvaller wel in de basisploeg van de Red Lions. . De Kerpel in de basis Nicolas De Kerpel heeft de coach overtuigd met zijn gelijkmaker tegen Nederland (2-2). In de halve finales mocht hij pas laat opdraven, nu staat de energieke aanvaller wel in de basisploeg van de Red Lions.

clock 13:56 13 uur 56. Nicolas De Kerpel heeft zijn plaats in de basis afgedwongen.

clock 13:55 13 uur 55. Deze 11 Belgen beginnen aan de finale. doel: Vanasch verdediging: Boccard, Van Doren, Luypaert en De Sloover middenveld: Denayer, Wegnez en Kina aanval: Van Aubel, Boon en De Kerpel . Deze 11 Belgen beginnen aan de finale doel: Vanasch verdediging: Boccard, Van Doren, Luypaert en De Sloover middenveld: Denayer, Wegnez en Kina aanval: Van Aubel, Boon en De Kerpel

clock 13:48 13 uur 48.

clock 13:45 13 uur 45. Brons voor Nederland. Nederland heeft de match om de 3e plaats gewonnen. Oranje versloeg Australië met 3-1. Australië kwam al snel op voorsprong na een rake strafcorner van topscorer Jeremy Hayward. In het derde kwart antwoordde Nederland met 3 doelpunten in 8 minuten. Eerst werkte Janssen een strafcorner binnen, daarna maakte Brinkman er 2-1 én 3-1 van. De verjonging van de Nederlandse hockeyploeg werpt dus snel haar vruchten af. Een team om rekening mee te houden op het EK en op de Olympische Spelen. . Brons voor Nederland Nederland heeft de match om de 3e plaats gewonnen. Oranje versloeg Australië met 3-1.

Australië kwam al snel op voorsprong na een rake strafcorner van topscorer Jeremy Hayward. In het derde kwart antwoordde Nederland met 3 doelpunten in 8 minuten.

Eerst werkte Janssen een strafcorner binnen, daarna maakte Brinkman er 2-1 én 3-1 van.

De verjonging van de Nederlandse hockeyploeg werpt dus snel haar vruchten af. Een team om rekening mee te houden op het EK en op de Olympische Spelen.

clock 13:40 13 uur 40. Lieblingsgegner *. Duitsland ligt de Belgen. De voorbije jaren waren de Red Lions altijd op de afspraak tegen de Mannschaft. Denk maar aan de halve finales op het EK van 2019 in Antwerpen. De Duitsers kwamen 2-0 voor op de Wilrijkse Pleinen. Het arendsoog van doelman Vanasch hielp de Belgen weer in de match. Hij had de tegenstander de bal met de hand zien stoppen en voorkwam zo een strafbal. De Lions hijsten zich op gelijke hoogte en Wegnez zette het stadion in vuur en vlam met een heerlijk doelpunt. Uiteindelijk wonnen de Belgen met 4-2. * lievelingstegenstander . Lieblingsgegner * Duitsland ligt de Belgen. De voorbije jaren waren de Red Lions altijd op de afspraak tegen de Mannschaft.

Denk maar aan de halve finales op het EK van 2019 in Antwerpen. De Duitsers kwamen 2-0 voor op de Wilrijkse Pleinen.

Het arendsoog van doelman Vanasch hielp de Belgen weer in de match. Hij had de tegenstander de bal met de hand zien stoppen en voorkwam zo een strafbal.

De Lions hijsten zich op gelijke hoogte en Wegnez zette het stadion in vuur en vlam met een heerlijk doelpunt.

Uiteindelijk wonnen de Belgen met 4-2.

* lievelingstegenstander

clock 13:39 13 uur 39.

clock 13:35 13 uur 35. Red Lions én fans zijn klaar voor WK-finale tegen Duitsland. Red Lions én fans zijn klaar voor WK-finale tegen Duitsland

clock 13:30 13 uur 30. Hendrickx: "Duitsland heeft sterke aanvallers". Alexander Hendrickx zal vanmiddag lijdzaam moeten toekijken in Bhubaneswar. De Belgische verdediger verdraaide zijn knie in de groepsmatch tegen Japan (7-1). Een match eerder stond hij wel nog op het terrein tegen Duitsland (2-2). "Duitsland heeft ook een goeie strafcorner", weet Hendrickx. "Ze spelen compact op de counter met sterke aanvallers en ze gebruiken hoge ballen om de zones achter de verdediging te benutten." "Ik verwacht dat de teams mekaar eerst zullen aftasten, zoals in de halve finales tegen Nederland. Duitsland zal daarna willen counteren, wij zullen de match moeten controleren en de bal goed rond spelen." . Hendrickx: "Duitsland heeft sterke aanvallers" Alexander Hendrickx zal vanmiddag lijdzaam moeten toekijken in Bhubaneswar. De Belgische verdediger verdraaide zijn knie in de groepsmatch tegen Japan (7-1). Een match eerder stond hij wel nog op het terrein tegen Duitsland (2-2).

"Duitsland heeft ook een goeie strafcorner", weet Hendrickx. "Ze spelen compact op de counter met sterke aanvallers en ze gebruiken hoge ballen om de zones achter de verdediging te benutten."

"Ik verwacht dat de teams mekaar eerst zullen aftasten, zoals in de halve finales tegen Nederland. Duitsland zal daarna willen counteren, wij zullen de match moeten controleren en de bal goed rond spelen."

clock 13:29 13 uur 29. Duitsland zal willen counteren, wij zullen de match moeten controleren. Alexander Hendrickx. Duitsland zal willen counteren, wij zullen de match moeten controleren. Alexander Hendrickx

clock 13:05 13 uur 05. De geblesseerde international Alexander Hendrickx blikt vooruit naar de WK-finale. De geblesseerde international Alexander Hendrickx blikt vooruit naar de WK-finale

clock 10:17 10 uur 17. België vierde land dat wereldtitel kan verlengen? . De Red Lions staan vanmiddag in hun zevende finale op een groot toernooi in een tijdspanne van tien jaar. Ze kunnen vanmiddag hun wereldtitel van 2018 verlengen. Twee opeenvolgende wereldtitels behalen lukte in het verleden enkel Pakistan (1978, 1982), Duitsland (2002, 2006) en Australië (2010, 2014). De Red Lions kunnen alleszins teren op tonnen ervaring om zich in dat illustere rijtje te scharen. Naast Tanguy Cosyns en Maxim Van Oost waren alle spelers in de huidige selectie reeds van de partij vier jaar geleden. . België vierde land dat wereldtitel kan verlengen? De Red Lions staan vanmiddag in hun zevende finale op een groot toernooi in een tijdspanne van tien jaar. Ze kunnen vanmiddag hun wereldtitel van 2018 verlengen.



Twee opeenvolgende wereldtitels behalen lukte in het verleden enkel Pakistan (1978, 1982), Duitsland (2002, 2006) en Australië (2010, 2014).

De Red Lions kunnen alleszins teren op tonnen ervaring om zich in dat illustere rijtje te scharen. Naast Tanguy Cosyns en Maxim Van Oost waren alle spelers in de huidige selectie reeds van de partij vier jaar geleden.

clock 29-01-2023 29-01-2023.

clock 21:29 21 uur 29. Een jong team dat hongerig is, is altijd gevaarlijk. Al hebben wij veel vertrouwen in onze kansen. . Félix Denayer. Een jong team dat hongerig is, is altijd gevaarlijk. Al hebben wij veel vertrouwen in onze kansen. Félix Denayer

clock 21:29 21 uur 29. Kapitein Félix Denayer heeft vertrouwen in goede afloop. Kapitein Félix Denayer heeft vertrouwen in goede afloop

clock 21:28 21 uur 28. Het doel was onze titel verdedigen. Al het voorbereidende werk is gebeurd, nu moeten we het afmaken tegen Duitsland. Félix Denayer. Het doel was onze titel verdedigen. Al het voorbereidende werk is gebeurd, nu moeten we het afmaken tegen Duitsland. Félix Denayer

clock 21:28 21 uur 28. Florent van Aubel looft zijn doelman. Florent van Aubel looft zijn doelman

clock 21:27 21 uur 27. Ik ben blij dat ik tegen Duitsland kan spelen. Ik ken die jongens door en door, en dus ook hun shoot-outs. Vincent Vanasch. Ik ben blij dat ik tegen Duitsland kan spelen. Ik ken die jongens door en door, en dus ook hun shoot-outs. Vincent Vanasch

clock 21:27 21 uur 27. Vincent Vanasch kijkt uit naar confrontatie met Duitsers. Vincent Vanasch kijkt uit naar confrontatie met Duitsers