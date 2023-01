Dit had de 2-2 moeten zijn. Na een knappe dieptepass van De Sloover, mept Cosyns de bal strak naar de tweede paal. Daar staat zijn Racing-ploegmaat Charlier. Hij slaagt er niet in om de bal binnen te werken.

15 uur 41. Charlier mist. Dit had de 2-2 moeten zijn. Na een knappe dieptepass van De Sloover, mept Cosyns de bal strak naar de tweede paal. Daar staat zijn Racing-ploegmaat Charlier. Hij slaagt er niet in om de bal binnen te werken. .

clock 15:18

15 uur 18. rust: 1-1. Na een moeilijke eerste helft zoekt België de kleedkamers op met 1-1 op het scorebord. Een energiek en jong Nederland bracht de Red Lions al snel in de problemen. De eerste strafcorner ging de mist in, de tweede was wel raak. Janssen zette de Belgische uitloper Wegnez op het verkeerde been: 0-1. De Belgen zagen af. Het tweede kwart was nog maar net begonnen of Hoedemakers had er ei zo na 0-2 van gemaakt. Het duurde lang voor de Lions in de Nederlandse cirkel brulden. Halfweg het tweede kwart lepelde Denayer de bal binnen, maar de referee had een fout van Dockier gezien. De rake strafcorner van Tom Boon telde wel. Hij schoot de bal keihard en rechtdoor in het Nederlandse doel: 1-1. Komen de Belgen agressiever uit de kleedkamers? Of blijven de Nederlanders België overpoweren? .