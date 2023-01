Australië is op weg naar de WK-finale, volgt straks België?

clock 14:02 14 uur 02. Duitsland als eerste naar de finale. Met Duitsers ben je nooit klaar. Vraag dat maar aan de Australische hockeyspelers. Drie minuten voor het einde stond de favoriet 3-2 voor in de halve finales van het WK. Toch won Duitsland nog na een knotsgekke slotfase. Lees hieronder meer over de Australië - Duitsland (3-4). . Duitsland als eerste naar de finale Met Duitsers ben je nooit klaar. Vraag dat maar aan de Australische hockeyspelers. Drie minuten voor het einde stond de favoriet 3-2 voor in de halve finales van het WK. Toch won Duitsland nog na een knotsgekke slotfase.

Lees hieronder meer over de Australië - Duitsland (3-4).

clock 14:01 14 uur 01. WK hockey Knotsgek! Doelpunt in slotseconden levert Duits hockeyteam WK-finale op

clock 12:56 12 uur 56. rusten in Australië - Duitsland 2-0. In de eerste halve finale leidt Australië tegen Duitsland. Onze oosterburen spelen grondig hockey en duiken vaak in de cirkel op, maar ze blinken niet uit voor doel. Australië doet dat wel. De nummer 2 van Tokio speelt erg efficiënt. In het eerste kwart mikte Hayward een strafcorner binnen, waar zelfs Alexander Hendrickx van zal opkijken. De Australiër zocht en vond het gat om de Duitse uitlopers en keeper te verschalken. De 2-0 viel op de counter, met enige moeite binnengetikt door Ephraums. Australië staat dus met een half been in de finale. Al ben je met Duitsers nooit klaar.

Australië doet dat wel. De nummer 2 van Tokio speelt erg efficiënt.

In het eerste kwart mikte Hayward een strafcorner binnen, waar zelfs Alexander Hendrickx van zal opkijken. De Australiër zocht en vond het gat om de Duitse uitlopers en keeper te verschalken.

De 2-0 viel op de counter, met enige moeite binnengetikt door Ephraums.

Australië staat dus met een half been in de finale. Al ben je met Duitsers nooit klaar.

clock 12:16 12 uur 16. revanche voor EK-nederlaag? De Red Lions hebben nog een appeltje te schillen met Oranje. Op het EK van 2021 verloren ze de halve finales shoot-outs: 2-2 (3-1). Niet dat de Belgen er zwaar aan tilden. Ze speelden het EK als voorbereiding op het olympisch toernooi in Tokio. U weet hoe dat is afgelopen.

Niet dat de Belgen er zwaar aan tilden. Ze speelden het EK als voorbereiding op het olympisch toernooi in Tokio.

U weet hoe dat is afgelopen.

clock 12:15 12 uur 15. Red Lions Geen nieuwe Europese titel voor Red Lions: Nederland finalist na shoot-outs

clock 12:09 12 uur 09. Nederland met slechts 8 olympiërs. De Nederlanders sloegen na de traumatische uitschakeling in de kwartfinales van het olympisch hockeytoernooi in Tokio een nieuwe weg in. Jeroen Delmee, bondscoach van België in 2014-2015, kwam aan het roer te staan en selecteerde voor dit WK niet minder dan 9 spelers zonder toernooi-ervaring. Slechts 8 olympiërs zijn er ook dit WK bij: Seve van Ass, Lars Balk, Pirmin Blaak, Thierry Brinkman, Jorrit Croon, Thijs van Dam, Jonas de Geus en Jip Janssen.

Slechts 8 olympiërs zijn er ook dit WK bij: Seve van Ass, Lars Balk, Pirmin Blaak, Thierry Brinkman, Jorrit Croon, Thijs van Dam, Jonas de Geus en Jip Janssen.



clock 08:27 08 uur 27. Live op Sporza. Sporza heeft de tv-rechten op het WK hockey niet. U kunt hier wel met live tekst de wedstrijd volgen. Voorts komt hockeycommentator Dirk Gerlo tussen met flitsen op Radio 1.

clock 20:16 20 uur 16. Er is zeker geen gevaar op onderschatting. Maar wij willen met geloof in eigen kunnen doorstoten naar de finale. Arthur Van Doren. Er is zeker geen gevaar op onderschatting. Maar wij willen met geloof in eigen kunnen doorstoten naar de finale. Arthur Van Doren

clock 20:15 20 uur 15. Arthur Van Doren: "Wij zijn de regerende wereldkampioen en willen winnen". Arthur Van Doren: "Wij zijn de regerende wereldkampioen en willen winnen"

clock 20:14 20 uur 14. Veel Nederlanders spelen hun eerste groot toernooi, ze hebben eigenlijk niks te verliezen. Zij gaan gewoon zonder nadenken die wedstrijd in. Wij willen winnen op basis van onze ervaring, door zelf veel de bal te hebben. Sebastien Dockier, speelt in Nederland voor Pinoké . Veel Nederlanders spelen hun eerste groot toernooi, ze hebben eigenlijk niks te verliezen. Zij gaan gewoon zonder nadenken die wedstrijd in. Wij willen winnen op basis van onze ervaring, door zelf veel de bal te hebben. Sebastien Dockier, speelt in Nederland voor Pinoké

clock 20:05 20 uur 05. Ik zit te popelen om tegen Nederland te spelen, ik ken veel van die jongens. Het is altijd leuk om tegen hen te spelen. Ik begrijp dat ze zich in de rol van underdog zetten. Wij zijn de wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Sebastien Dockier, speelt in Nederland voor Pinoké . Ik zit te popelen om tegen Nederland te spelen, ik ken veel van die jongens. Het is altijd leuk om tegen hen te spelen. Ik begrijp dat ze zich in de rol van underdog zetten. Wij zijn de wereldkampioen. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Sebastien Dockier, speelt in Nederland voor Pinoké

clock 20:01 20 uur 01. Er is geen sprake van arrogantie, we beseffen zeer zeker de kwaliteiten van Nederland. Maar we hebben daar goede wapens tegen. We gaan scherp het weekend in. Bondscoach Michel van den Heuvel. Er is geen sprake van arrogantie, we beseffen zeer zeker de kwaliteiten van Nederland. Maar we hebben daar goede wapens tegen. We gaan scherp het weekend in. Bondscoach Michel van den Heuvel

clock 20:00 20 uur . Sebastien Dockier: "Het is van Nederland makkelijk gezegd dat zij de underdog zijn". Sebastien Dockier: "Het is van Nederland makkelijk gezegd dat zij de underdog zijn"

clock 19:51 19 uur 51. Nederland als underdog, Belgen als favoriet. Nederland als underdog, Belgen als favoriet

clock 19:30 19 uur 30. Nederland heeft een jonge, gretige groep die blij is met de kansen die ze krijgt. Wij zijn ook blij met de halve finale, wij hebben veel ervaring met halve finales. Ik denk dat dat een pre is, als de druk erop gaat komen. . Bondscoach Michel van den Heuvel. Nederland heeft een jonge, gretige groep die blij is met de kansen die ze krijgt. Wij zijn ook blij met de halve finale, wij hebben veel ervaring met halve finales. Ik denk dat dat een pre is, als de druk erop gaat komen. Bondscoach Michel van den Heuvel

clock 19:29 19 uur 29. Het gaat uiteindelijk om details. Als je ziet dat de grote wedstrijden de laatste jaren zijn beslist op shoot-outs. Misschien komt het daar ook op aan. Maar daar zijn we ook op voorbereid. Bondscoach Michel van den Heuvel. Het gaat uiteindelijk om details. Als je ziet dat de grote wedstrijden de laatste jaren zijn beslist op shoot-outs. Misschien komt het daar ook op aan. Maar daar zijn we ook op voorbereid. Bondscoach Michel van den Heuvel

clock 19:27 19 uur 27. Het komt erop aan dat je op het juiste moment goed bent. Ik heb het gevoel dat wij in staat zijn om het Nederland heel lastig te maken. Bij dit soort wedstrijden is er volgens mij niet echt een favoriet. Maar ik heb wel een goed gevoel bij mijn groep. Bondscoach Michel van den Heuvel. Het komt erop aan dat je op het juiste moment goed bent. Ik heb het gevoel dat wij in staat zijn om het Nederland heel lastig te maken. Bij dit soort wedstrijden is er volgens mij niet echt een favoriet. Maar ik heb wel een goed gevoel bij mijn groep. Bondscoach Michel van den Heuvel