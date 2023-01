In hun eerste WK-wedstrijd haalden de Red Lions (FIH-2) het vlot van Zuid-Korea (FIH-10), de tweede partij tegen Duitsland (FIH-4) is dé kraker in groep B en beslist wellicht over poulewinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinale. Volg de partij in Bhubaneswar, in India, hier live.