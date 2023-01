Volg vanmiddag de openingswedstrijd van de Red Lions op het WK

clock 10:05 10 uur 05. België tegen de kampioen van Azië. Zuid-Korea mag normaal gezien geen probleem vormen voor de Belgen. De nummer 10 van de wereld heeft weliswaar het Aziatisch kampioenschap gewonnen, maar de Indiërs traden er niet op volle sterkte op. De nummer 3 van Tokio kwam er met een B-ploeg in actie. Begin deze eeuw had Zuid-Korea wel een team om mee rekening te houden. Op de Olympische Spelen van Sydney pakte het team zilver, op de WK's van 2002 en 2006 eindigde het als 4e. Dit jaar vaardigen de Koreanen een van de oudste teams af. Aanvoerder Lee viert later dit jaar zijn 40e verjaardag. . België tegen de kampioen van Azië Zuid-Korea mag normaal gezien geen probleem vormen voor de Belgen. De nummer 10 van de wereld heeft weliswaar het Aziatisch kampioenschap gewonnen, maar de Indiërs traden er niet op volle sterkte op. De nummer 3 van Tokio kwam er met een B-ploeg in actie.

Begin deze eeuw had Zuid-Korea wel een team om mee rekening te houden. Op de Olympische Spelen van Sydney pakte het team zilver, op de WK's van 2002 en 2006 eindigde het als 4e.

Dit jaar vaardigen de Koreanen een van de oudste teams af. Aanvoerder Lee viert later dit jaar zijn 40e verjaardag.

WK hockey "WK hockey is examen voor ervaren Red Lions én voor de nieuwe bondscoach"

"Druk haalt het beste naar boven bij de Lions". Als titelverdediger zit er flink wat druk op de ketel, maar dat schrikt de Belgen niet af. "Ze houden ervan en dat haalt het beste naar boven in mijn spelers", oppert de bondscoach. Zo ziet ook aanvoerder Felix Denayer het. "De beste teams hebben druk nodig om boven zichzelf uit te stijgen. Deze druk hebben we na de Spelen eigenlijk niet meer gevoeld, maar dit is een nieuw hoofdstuk. We zijn hongerig."

Het is fijn om hier terug te zijn. We hebben hier een deel van onze geschiedenis geschreven met een eerste wereldtitel. Daarna zijn we hongerig gebleven en dat verhaal willen we doortrekken. We willen ook een platform uittekenen voor de toekomst. De volgende generatie staat klaar en de federatie bereidt hen goed voor. 

Felix Denayer.

Dit is een speciale generatie. De Red Lions houden van dit spelletje. Er zitten enkele youngsters in de groep, maar de harde kern van het WK in 2018 en de Spelen in Tokio is er nog. Zij zijn nog altijd de beste spelers en ze willen hier zijn. 

Michel van den Heuvel (bondscoach Red Lions).