Volg om 12.30 uur laatste groepsduel Red Lions: rechtstreeks naar kwartfinale WK hockey?

clock 15:33

15 uur 33. Voor het eerst voltallig? . Arthur Van Doren en Simon Gougnard, twee zorgenkinderen van de Red Lions, hebben vandaag (donderdag) de laatste training meegepikt. Het duo ontbrak dinsdag tegen Duitsland. Tegen Japan (FIH 18) is het Belgische hockeyteam (FIH 2) dus voor het eerst voltallig op het WK. John-John Dohmen, pas hersteld van de griep, kwam niet in actie in de eerste match tegen Zuid-Korea. Tijdens die partij verliet Arthur Van Doren nog voor de pauze het terrein vanwege rugklachten. Naast Van Doren ontbrak ook Simon Gougnard tegen Duitsland, dit nadat hij een tik had gekregen op training. Nicolas de Kerpel, die in de match tegen Duitsland aan de elleboog werd geraakt, verscheen donderdag ook op het trainingsveld. .