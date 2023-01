Van Doren (rug) onzeker voor cruciaal groepsduel met Duitsland op WK hockey, Dohmen is terug

clock 15:22 15 uur 22. Cruciale match. Duitsland-België bepaalt meer dan waarschijnlijk de groepswinst in poule B. De Duitsers klopten zaterdag Japan met 3-0. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers twee en drie in de groep spelen barrages. Als de Lions tegen de Duitsers zouden winnen, nemen ze een bijzonder goede optie op de eerste plaats van de groep. Bij een gelijkspel zullen de Belgen een nipte voorsprong hebben op basis van het doelsaldo (+5 tegen +3 na de eerste speeldag). Een nederlaag zou de troepen van Michel van den Heuvel echter bijna zeker naar de barrages sturen, waar ze het zullen opnemen tegen een team uit groep A (Australië, Argentinië, Zuid-Afrika of Frankrijk). . Cruciale match Duitsland-België bepaalt meer dan waarschijnlijk de groepswinst in poule B. De Duitsers klopten zaterdag Japan met 3-0. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers twee en drie in de groep spelen barrages.



Als de Lions tegen de Duitsers zouden winnen, nemen ze een bijzonder goede optie op de eerste plaats van de groep. Bij een gelijkspel zullen de Belgen een nipte voorsprong hebben op basis van het doelsaldo (+5 tegen +3 na de eerste speeldag).



Een nederlaag zou de troepen van Michel van den Heuvel echter bijna zeker naar de barrages sturen, waar ze het zullen opnemen tegen een team uit groep A (Australië, Argentinië, Zuid-Afrika of Frankrijk).

clock 15:18 15 uur 18. Van Doren laat groepstraining schieten. Arthur Van Doren heeft vanmiddag niet meegetraind met de groep in het Kalinga Stadium, sinds vorige week heeft hij last van een spierprobleem in zijn rug. Simon Gougnard, die een tik kreeg en zichtbaar wat moest bekomen, onderbrak de sessie. John-John Dohmen tekende daarentegen present bij zijn teamgenoten, nadat hij door griep Zuid-Korea gemist had. De meest ervaren hockeyer op het toernooi - met 436 caps - moet normaal klaar raken. "Alles ging goed", vertelde de 34-jarige na de training.



Simon Gougnard, die een tik kreeg en zichtbaar wat moest bekomen, onderbrak de sessie.



John-John Dohmen tekende daarentegen present bij zijn teamgenoten, nadat hij door griep Zuid-Korea gemist had. De meest ervaren hockeyer op het toernooi - met 436 caps - moet normaal klaar raken. "Alles ging goed", vertelde de 34-jarige na de training.

clock 12:10 12 uur 10. De ploeg zal er niet beter van worden als ik op het veld sta en niet 100 procent ben. We hebben genoeg spelers die in vorm zijn. Arthur Van Doren. De ploeg zal er niet beter van worden als ik op het veld sta en niet 100 procent ben. We hebben genoeg spelers die in vorm zijn. Arthur Van Doren

clock 12:09 12 uur 09. Ik kan me enkel goed blijven verzorgen en mijn oefeningen doen. Ik ben niet ongerust. Ik stel mezelf geen doel om terug te keren, ik bekijk het dag per dag. Het gaat om een spier, het is afwachten wanneer het betert. Arthur Van Doren. Ik kan me enkel goed blijven verzorgen en mijn oefeningen doen. Ik ben niet ongerust. Ik stel mezelf geen doel om terug te keren, ik bekijk het dag per dag. Het gaat om een spier, het is afwachten wanneer het betert. Arthur Van Doren

clock 12:08 12 uur 08. Ik voelde het in de match verergeren, we besloten geen risico's te nemen. De situatie is niet ideaal, maar het is nu zo. Arthur Van Doren. Ik voelde het in de match verergeren, we besloten geen risico's te nemen. De situatie is niet ideaal, maar het is nu zo. Arthur Van Doren

clock 11:59 11 uur 59. John-John Dohmen? Bondscoach Michel van den Heuvel moet het tegen Duitsland dus mogelijk zonder de tweevoudige Wereldspeler van het Jaar (2017 en 2018) doen. Een eventuele vervanger zou John-John Dohmen kunnen zijn. Die is net hersteld van een griepaanval en speelde niet mee tegen Zuid-Korea. . John-John Dohmen? Bondscoach Michel van den Heuvel moet het tegen Duitsland dus mogelijk zonder de tweevoudige Wereldspeler van het Jaar (2017 en 2018) doen. Een eventuele vervanger zou John-John Dohmen kunnen zijn. Die is net hersteld van een griepaanval en speelde niet mee tegen Zuid-Korea.

clock 11:58 11 uur 58. Arthur Van Doren is onzeker door rugproblemen. Arthur Van Doren mist mogelijk het belangrijke tweede groepsduel. Van Doren kreeg zaterdag tegen Zuid-Korea opnieuw last van zijn rug. De verdediger stond aan de aftrap, maar moest kort voor de rust geblesseerd het terrein verlaten. Hij miste de laatste training van vrijdag ook al door rugpijn. "Sinds enkele dagen is zijn rug geblokkeerd", legde Denis Van Damme, de woordvoerder van de Belgische hockeybond, uit. "De pijn kwam terug bij een beweging aan het einde van de eerste helft. Het is niets ernstigs, maar hij is wel onzeker voor de partij van dinsdag."



De verdediger stond aan de aftrap, maar moest kort voor de rust geblesseerd het terrein verlaten. Hij miste de laatste training van vrijdag ook al door rugpijn.



"Sinds enkele dagen is zijn rug geblokkeerd", legde Denis Van Damme, de woordvoerder van de Belgische hockeybond, uit. "De pijn kwam terug bij een beweging aan het einde van de eerste helft. Het is niets ernstigs, maar hij is wel onzeker voor de partij van dinsdag."