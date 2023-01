Red Lions maken zich geen zorgen over groepswinst: "Duitsland zal niet meer scoren dan wij"

Volgens Nicolas De Kerpel is België favoriet voor de groepswinst. "Duitsland moet tegen Zuid-Korea meer goals maken dan wij tegen Japan. Ik denk niet dat ze dat zullen doen", glimlacht De Kerpel. "En als Duitsland toch groepswinnaar word, dan spelen wij de achtste finales. Zo simpel is het."

11 uur 55. De Kerpel: "Duitsland zal niet meer scoren dan wij". Volgens Nicolas De Kerpel is België favoriet voor de groepswinst. "Duitsland moet tegen Zuid-Korea meer goals maken dan wij tegen Japan. Ik denk niet dat ze dat zullen doen", glimlacht De Kerpel. "En als Duitsland toch groepswinnaar word, dan spelen wij de achtste finales. Zo simpel is het." .

clock 11:53

11 uur 53. Boon: "Ik wil meer kansen krijgen tijdens wedstrijd". Met 34 doelpunten in het shirt van Léopold is Tom Boon dit seizoen bijzonder trefzeker in de Belgische hockeycompetitie. Op het WK in India staat zijn teller nog op 0. "Het zou leuk zijn om te scoren, maar ik leg mezelf geen druk op", zegt Boon. "Het belangrijkste is dat het team draait." Maar het klopt dat ik graag wat meer aan de bal wil komen en meer kansen wil krijgen tijdens de wedstrijd." .